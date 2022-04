Tra le uscite manga Star Comics del 06 Aprile 2022 si segnalano le nuove uscite di Fairy Tail New Edition e de Il Duro Lavoro di Musubu.

Le uscite Star Comics del 06 Aprile 2022

DARLING IN THE FRANXX n. 4

FAN n.270

di Code:000 , Kentaro Yabuki

€ 5,90

Per proteggere la città e i compagni in pericolo, Hiro e Zero Two, fianco a fianco, affrontano un gigantesco Stridiosauro, ma nel mezzo del violento scontro il corpo del ragazzo raggiunge il suo limite…

ARIADNE IN THE BLUE SKY n. 12

KAPPA EXTRA n.272

di Norihiro Yagi

€ 5,50

UNA MAGICA AVVENTURA FANTASY DALL’AUTORE DI “CLAYMORE”

La comitiva di Lacyl si lancia in un conflitto violento contro le squadre combattenti capeggiate da Gladius dalle braccia rosse, uno degli uomini noti per aver posto fine alla Grande Guerra. Una volta al suo cospetto, Lacyl realizza di condividere con lui la conoscenza di una persona che ha incontrato da bambino. Poco alla volta, il grande segreto delle città volanti e di questo mondo inizia a fare capolino…

FAIRY TAIL NEW EDITION n. 57

BIG n.75

di Hiro Mashima

€ 4,30

Fronteggiando l’immensa armata dell’Impero Alvarez, i maghi di Fairy Tail sono riusciti a liberare il porto di Harujion, ma la battaglia prosegue con una serie di avanzate e ritirate. Nel frattempo Brandish, prigioniera di Fairy Tail, decide di saldare il suo debito e avanza una proposta inaspettata… Servirà a riannodare il filo sottile della speranza?

HEAVENLY DELUSION n. 6

ZERO n.261

di Masakazu Ishiguro

€ 6,90

UNA SORPRENDENTE ODISSEA FRA “PARADISI” ARTIFICIALI E PAESAGGI APOCALITTICI

Maru e Kiruko si sono lasciati alle spalle la “città dei muri” e sono riusciti a raggiungere la struttura dell’Istituto Scolastico Takahara di Ibaraki. Lì, Kiruko rincontra finalmente Robin Inazaki, ma accade qualcosa di totalmente inaspettato. All’interno dell’istituto, i bambini sono alle prese con l’arrivo di quindici nuovi compagni e anche Tokio, dopo aver partorito, si riunisce finalmente a loro…

IL DURO LAVORO DI MUSUBU n. 3

WONDER n.114

di Taishi Mori

€ 5,90

Goro si è ritrovato a fare degli straordinari per aiutare Musubu. Non che la cosa gli dispiaccia, anzi. Quando poi la bella collega finisce per perdere anche l’ultimo treno per tornare a casa… Be’, si apre il sipario su una notte magica!

P&ME – POLICEMAN AND ME n. 16

EXPRESS n.262

di Maki Miyoshi

€ 4,50

LA SEGRETISSIMA STORIA D’AMORE TRA LA STUDENTESSA E IL POLIZIOTTO!

Durante la festa organizzata presso l’istituto in cui Kako dà una mano, nello sbigottimento generale, s’introduce un uomo con un’arma da taglio. Kota e il maestro mini finiscono per ferirsi, ma la vista degli occhi preoccupati di Kako fa rapidamente riaffiorare il sorriso sul viso di Kota…

SEIRI-CHAN n. 3

TERZO GIORNO

WASABI n.13

di Ken Koyama

€ 12,00

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE SUL CICLO MESTRUALE MA NON AVETE MAI (?!) OSATO CHIEDERE…

Un tenero racconto, a tratti dolceamaro, incentrato sulle difficoltà che uomini e donne devono affrontare a causa dell’inopportuna visitatrice di cui è spesso difficile parlare. Il suo aspetto è un po’ così, ma il suo arrivo è quanto di più naturale: come per tante altre cose, la chiave per la felicità sta nella conoscenza e nella comprensione!

Ken Koyama torna a raccontarci dei goffi e teneri tentativi di capirsi, quando a complicare i rapporti tra due persone si infila una fastidiosa “terza incomoda”…