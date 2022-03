Elden Ring continua a essere uno degli argomenti di punta in queste settimane, e l’ambito del gaming non riesce a non parlare della nuova opera di From Software.

Questo è dovuto principalmente alla sua difficoltà e alla vastità del mondo di gioco, che crea sempre e comunque nuove discussione da parte degli appassionati.

LEGGI ANCHE:



Ecco il miglior videogioco di tutti i tempi secondo Metacritic

Le citazioni in Elden Ring si sprecano e i tentativi di speedrun arrivano senza sosta, con risultati straordinari.

Dopo Niko Bellic e la sua “Speedrun No Death” dove ha concluso il gioco in circa 2 ore e mezza, è l’incredibile record di Distortion2 di 33:55, arriva Lo speedrunner Hazeblade, che conclude Elden Ring in meno di 25 minuti, stabilendo un nuovo record mondiale.

Crediamo sia giusto spiegare che per quanto questi record possano essere portati a termine con l’abilità, la maggior parte degli speedrunner usa glitch presenti nel titolo, che donano una grande mano a chi si lancia in queste imprese.

Questa di Hezeblade però, è stata portata a termine dopo le patch effettuate da From Software, quasi a farsi beffa degli sviluppatori.

Infatti lo speedrunner sfrutta un nuovo exploit soprannominato Zip Glitch, che permette di teletrasportare all’istante il Senzaluce in linea retta. Non aggiungiamo altro però, visto che il tutto potrebbe contenere spoiler. Per continuare a vivere l’esperienza della speedrun in questione, vi invitiamo a visionare il video in alto.

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive.

La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”.

Ecco il precedente record:

Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è un’opera colma di citazioni e riferimenti ad altre produzioni, che affinano e limano ulteriormente l’universo creato da From Software.

I milioni di fan in tutto il mondo cercano e spulciano spesso e volentieri il mondo di gioco in ogni minima sfaccettatura, e i risultati sono sempre soddisfacenti.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.