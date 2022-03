One Piece nasconde innumerevoli misteri oltre al tesoro di Gol D.Roger. Infatti tra i cento anni di vuoto, Joy Boy, e alcune zone della Rotta Maggiore mai esplorate, si sono create ipotesi assurde a volte tra gli appassionati, che con amore e passione cercano di sviscerare tutti i misteri creati dal sensei. Nel capitolo 1043 però, Oda ha voluto sbilanciarsi un minimo e ha aperto uno spiraglio per una teoria bizzarra esposta da un fan.

Lo scontro con Kaido, nel nuovo capitolo, a quanto pare ha visto il nostro Mugiwara perire sotto i colpi dell’Imperatore. Tuttavia nell’ultima tavola mostrata da Oda, possiamo ammirare Cappello di Paglia che ghigna felicemente successivamente al colpo subito, emanando un battito accelerato che secondo Zunesha ricorda quello del leggendario Joy Boy. Questa vicenda ha convinto l’utente @Valdezology che Rufy possegga un potere che non ha nulla a che fare con il Gom Gom; quindi in poche parole, qualcosa di nuovo, di diverso.

Su due piedi può risultare assurda una cosa del genere, ma dopo più di 1000 capitoli magari, un capovolgimento del genere è possibile d’altronde. Infatti il probabile collegamento con Joy Boy, insieme al fatto che i colpi di Rufy non abbiano niente a che fare con la gomma, potrebbe naturalizzare la teoria discussa in sede, donando quindi una possibilità da parte di Rufy, di rivelare un potere sopito da tempo, capace di distruggere Kaido.

After #OnePiece's last cliffhanger, I'm starting to think Luffy's Devil Fruit isn't rubber at all…but I don't know what it could be either. After that Kaido line about Luffy's punches and that goopy stuff at the end of #ONEPIECE1043 it's all I can think about pic.twitter.com/qv1ToA5Khf

— Nick Valdez (@Valdezology) March 14, 2022