Death Note: la serie cult da “Lezioni di Anime” su Netflix

Death Note è sicuramente tra le opere più influenti nel mondo dei manga e degli anime e Netflix ha deciso di dedicargli un episodio al riguardo.

La piattaforma streaming da qualche tempo sta dando un enorme spazio alla divulgazione degli anime, ed è proprio per questo che sta realizzando alcuni episodi a tema, intitolati “A lezione di Anime”. Tra gli episodi ovviamente, troviamo anche Death Note, la serie animata tratta dall’omonimo e famosissimo manga.

Netflix introduce così l’episodio:

Cosa faresti con un quaderno in grado di uccidere le persone? È intorno a questo dilemma morale che si sviluppa Death Note, anime di culto dei primi anni Duemila che vi farà restare INCOLLATI ai suoi episodi: ve lo raccontiamo nella sesta puntata di A lezione di anime.

Netflix ha anche dedicato un lungometraggio alla serie in questione, che non ha soddisfatto minimamente gli appassionati della storia. Nonostante tutto è stato annunciato il sequel e Greg Russo, uno dei maggiori responsabili che si occuperà del progetto ha già dichiarato qualcosa al riguardo:

In una recente intervista esclusiva a Masi Oka, produttore del film, ha dichiarato:

Posso dire che stiamo ascoltando i fan e auspicabilmente saranno contenti della direzione in cui stiamo andando.

Nulla è stato deciso in un senso o nell’altro.

Tutto quello che posso dire è che ancora in cantiere.

Greg Russo (Mortal Kombat) aveva così commentato il progetto che sta scrivendo:

Sono un grande fan del manga, sono un grande fan dell’opera originale e penso che sia uno dei più grandi manga mai scritti.

Non ho avuto nessuna parte in Death Note, il primo film che Netflix ha fatto, ma mi sono trovato a pensare cosa volessi fare in un sequel.

E una parte di quello che volevo fare è tornare alla fonte.

Volevo ritornare a ciò che ha reso così grandioso il materiale originale e così faremo qualcosa di davvero preciso.

Se tutto va bene ci saranno presto nuove informazioni, ma sarà…non sarà esattamente quello che vi aspettate.

E lo intendo in un maniera molto allettante.