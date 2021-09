Death Note 2 – un aggiornamento sul film

Death Note ha goduto di un controverso film live action di Netflix, ma nonostante le critiche dei fan darà origine a un sequel.

In una recente intervista esclusiva a ScreenRant Masi Oka, produttore del film, ha dichiarato:

Posso dire che stiamo ascoltando i fan e auspicabilmente saranno contenti della direzione in cui stiamo andando.

Nulla è stato deciso in un senso o nell’altro.

Tutto quello che posso dire è che ancora in cantiere.

Greg Russo (Mortal Kombat) aveva così commentato il progetto che sta scrivendo:

Sono un grande fan del manga, sono un grande fan dell’opera originale e penso che sia uno dei più grandi manga mai scritti.

Non ho avuto nessuna parte in Death Note, il primo film che Netflix ha fatto, ma mi sono trovato a pensare cosa volessi fare in un sequel.

E una parte di quello che volevo fare è tornare alla fonte.

Volevo ritornare a ciò che ha reso così grandioso il materiale originale e così faremo qualcosa di davvero preciso.

Se tutto va bene ci saranno presto nuove informazioni, ma sarà…non sarà esattamente quello che vi aspettate.

E lo intendo in un maniera molto allettante.