Death Note godrà di un secondo adattamento live action per Netflix, dopo il controverso film di Adam Wingard (Godzilla vs Kong) uscito il 25 Agosto 2017.

Greg Russo (Mortal Kombat), sceneggiatore di questo secondo film, ha dichiarato che il sequel si baserà sul manga originale di più del precedente (che ricordiamo è stato scritto da Charles Parlapanides, Vlas Parlapanides e Jeremy Slater).

Nel corso di una intervista a We Got This Covered ha spiegato:

Sono un grande fan del manga, sono un grande fan dell’opera originale e penso che sia uno dei più grandi manga mai scritti. Non ho avuto nessuna parte in Death Note, il primo film che Netflix ha fatto, ma mi sono trovato a pensare cosa volessi fare in un sequel. E una parte di quello che volevo fare è tornare alla fonte. Volevo ritornare a ciò che ha reso così grandioso il materiale originale e così faremo qualcosa di davvero preciso. Se tutto va bene ci saranno presto nuove informazioni, ma sarà…non sarà esattamente quello che vi aspettate. E lo intendo in un maniera molto allettante.

A proposito di Death Note

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata hanno serializzato Death Note all’interno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2003 al 2006.

Il manga ha dato vita a light novel, anime, film e serie tv live action.

La serie animata è disponibile anche in Blu-ray Disc editi da Dynit, il manga è edito da Planet Manga e tornerà questa Estate in una complete edition in volume unico formato 11,5×17,5 cm., brossurato da 2.400 pp., con cofanetto al costo di Euro 66,00:

DODICI NUMERI CONTENENTI LA SAGA COMPLETA DI DEATH NOTE IN UN UNICO VOLUME DI 2.400 PAGINE

Un’edizione definitiva, da collezione, arricchita da uno speciale capitolo inedito creato per l’uscita del film L change the WorLd, racchiusa in un elegante cofanetto argentato.

Acquista la serie anime completa in Blu-ray