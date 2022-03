One Piece non ha ancora una meta ben definitiva e il finale del manga è ancora lontano, anche se secondo Eiichiro Oda stiamo entrando nella parte finale della storia (come no). Tuttavia, esiste qualcuno che conosce il contenuto del tesoro di Gol D. Roger, visto che il sensei lo rivela a qualsiasi editor inizi a lavorare con lui.

Nell’ultimo periodo l’editor Iwasaki sta lavorando a stretto contatto con Oda, e ogni tanto tenta di strappare qualche informazione importante sul manga, anche se l’autore non si espone più di tanto al riguardo. Nelle giornata di ieri però, l’editor ha partecipato ad un’intervista, dove ha rivelato che è a conoscenza del finale di One Piece sin da Maggio del 2020, quando Oda decise di fargli un singolare regalo di compleanno. La fiducia e il rispetto sono alti tra questi due professionisti, dato che nel corso del tempo non è mai trapelato nulla di importante riguardo la conclusione della storia.

Successivamente è stato chiesto all’editor chi sarà invece, il prossimo membro dei Mugiwara. Iwasaki ha provato a estrapolare questa notizia a Oda, chiedendogli se Yamato alla fine di Wano si sarebbe unita alla Ciurma di Cappello di Paglia, e il sensei, come solo lui sa fare ha tenuto la risposta dentro se stesso, come fa quasi sempre tutte le volte.

E’ da tempo ormai che, nel manga di One Piece, i componenti della ciurma dei Cappello di Paglia sono stati ufficializzati a 10 componenti: Luffy, Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook e Jinbe. Siamo tutti curiosi di sapere chi sarà il prossimo.

According to editor Iwasaki's interview yesterday, Oda told him about what One Piece is on 28 May, 2020. It happened to be Iwasaki's birthday.😊 He recalls it was a really amazing moment. Interviewer asked him if Yamato will join Straw Hats or not, but he wouldn't answer it.😂 pic.twitter.com/x1FWiar79S

— sandman (@sandman_AP) March 11, 2022