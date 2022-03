One Piece: rivelati i titoli degli episodi di marzo

Secondo quanto riporta l’account Twitter YonkouProductions, sono stati rivelati i titoli dei nuovi episodi di marzo della serie anime tratta dal manga realizzato da Eiichiro Oda, One Piece.

Di seguito ecco i titoli degli episodi:

06 marzo – Episodio 1013: “Il passato di Yamato – L’uomo che mira alla testa di un imperatore“

Questo episodio si concentrerà molto sulla conversazione tra Yamato e uno dei personaggi più amati della serie, Portuguese D. Ace.

20 marzo – Episodio 1014: “Le lacrime di Marco! L’origine dei pirati di Barbabianca“

27 marzo – Episodio 1015: “Rufy Cappello di Paglia – l’uomo che diventerà il Re dei pirati“

Entrambi gli episodi andranno in onda subito dopo la pausa.

Una particolarità importante da evidenziare riguarda proprio l’episodio 1015, in quanto adatterà il capitolo 1000 del manga.

One Piece: il manga e l’anime

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997. La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati.

One Piece è adattato in una serie televisiva anime, prodotta da Toei Animation e trasmessa in Giappone su Fuji TV dal 20 ottobre 1999. L’edizione italiana è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001 per poi continuare su Italia 2 nel 2012. Inizialmente intitolata All’arrembaggio!, la serie ha avuto diversi cambi di denominazione nel corso delle stagioni, fino ad assestarsi sull’originale One Piece.