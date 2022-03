One Piece: i doppiatori di Yamato ed Ace sul prossimo episodio

Domani 6 marzo andrà in onda i Giappone l’episodio numero 1013 della serie anime di One Piece che includerà gli elementi inediti non narrati nel manga di Eiichiro Oda tra Yamato ed Ace.

I due rispettivi doppiatori, Saori Hayami e Toshio Furukawa, ne hanno parlato.

Ecco cosa hanno dichiarato secondo la traduzione di Sandman su Twitter:

Here is my translation of Yamato and Ace VA's message about OP anime tomorrow. Anime will focus more time on their talk than manga.🔥 pic.twitter.com/aIPqjyksJ1 — sandman (@sandman_AP) March 5, 2022

Saori Hayami: L’incontro con Ace era necessario per Yamato. Lo staff dell’anime ci ha impiegato quasi un intero episodio per disegnare l’incontro con Ace. Per me è stato come un sogno. Cercate di godervi l’episodio di One Piece domani perché, rispetto al manga, si concentra molto di più sulla conversazione tra Yamato e Ace. Toshio Furukawa: Yamato è un personaggio piuttosto popolare in tutto il mondo, giusto? Non ho mai fatto una comparsa nello stesso anime di Hayami (voce di Yamato), ma ho sentito parlare di lei attraverso magazine ecc. Domani, nell’episodio dell’anime di One Piece, Ace e Yamato avranno tanto da dirsi. Sono felice di poter lavorare con lei per le prima volta come voce doppiatrice.

One Piece: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il più recente, il 101, è disponibile dal 3 dicembre 2021.

L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo attorno a sé una ciurma, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati.

II manga ispira una serie anime prodotta da Toei Animation che va in onda dal 1997.