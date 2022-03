One Piece: il gear forth di Rufy torna in azione

One Piece ha reintrodotto il Gear Fourth di Rufy nelle ultime pagine del nuovo capitolo!

La serie manga originale di Eiichiro Oda raggiunge il culmine della guerra su Onigashima quando le battaglie finali sono state risolte in tutta l’isola. Con la grande sconfitta avvenuta nei capitoli precedenti, ora tocca a Rufy abbattere con successo Kaido sul tetto della Skull Dome.

Anche se c’è ancora molto da tenere traccia di ogni nuovo capitolo, l’ultimo capitolo della serie rivisita finalmente i progressi di Rufy contro Kaido.

Precedenti aggiornamenti nella lotta tra Rufy e Kaido hanno rivelato che i due avevano raggiunto una nuova intesa l’uno con l’altro.

Un crescente rispetto tra i due era cresciuto, e per questo Kaido inizia a combattere più duramente che mai.

Lo stesso si potrebbe dire per Rufy poiché la fine del nuovo capitolo della serie lo vede tornare nella sua forma finale di Gear Fourth Snakeman, in un ultimo sforzo per sconfiggere Kaido con ogni mezzo necessario.

Il capitolo 1041 della serie si unisce alla lotta di Rufy e Kaido in cima alla Skull Dome. L’imperatore si rende conto che Big Mom è stata sconfitta.

Continua a scontrarsi con Rufy, ma il suo dolore per la perdita di Big Mom (soprattutto dopo che i due avevano promesso di raggiungere il tesoro di One Piece insieme come potenti alleati, prima che tutto andasse a rotoli) facendolo combattere molto più duramente.

Anche Rufy che è sorpreso dalla vittoria di Law e Kid, e quindi ora sta spinge verso la propria vittoria.

Rufy sferra un paio di colpi notevoli su Kaido, sfruttando ogni briciolo di energia per abbatterlo.

Una sconfitta provocherebbe la sofferenza della gente di Wano, dunque sta dando tutto ciò che può giocando la sua ultima carta, anche se questo sta logorando il suo corpo.

Finché Kaido non sarà sconfitto, Rufy non si preoccuperà delle conseguenze per se stesso.