L’Attacco dei Giganti: nuovo poster di Gabi e Falco per l’episodio 83

L’Attacco dei Giganti celebra l’83°episodio della serie condividendo un nuovo poster, disegnato da Kibi Dango. Questo vede Gabi e Falco in uno scenario molto più felice di quello che della quarta e ultima stagione del franchise.

Di seguito è possibile dare un’occhiata al poster:

New illustration to celebrate the broadcast of episode 83 drawn by Kibi Dango 14 🔥 pic.twitter.com/7JPaX8fvFo — Attack On Fans (@AttackOnFans) February 27, 2022

Gabi e Falco giocano un ruolo importante nella serie lottando con la loro fedeltà, mentre Eren Jaeger si muove per uccidere tutti coloro che non sono Eldiani.

Dopo l’introduzione dei guerrieri di Marley, Gabi e Falco si ritrovano a chiedere un passaggio per Paradis, dopo che Gabi aveva ucciso Sasha.

Con la coppia che si rende conto che i civili dell’isola pieni di Eldiani, potrebbero non essere così pericolosi come pensavano, Gabi e Falco sono coinvolti nella battaglia tra il Gigante d’Attacco e le forze di Marley in cerca di vendetta.

Mentre Gabi riesce a sferrare un colpo mortale a Eren mentre tentava di entrare in contatto con suo fratello Zeke, Falco è stato trasformato in un Titano. Riesce però a salvarsi divorando il Gigante Mascella, acquisendo le sue abilità.

Sono rimasti solo una manciata di episodi prima della fine della seconda metà dell’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti.

Molti fan credono che non sia possibile finire la storia con gli episodi rimasti. Chi lavora alla realizzazione dell’anime promette di rilasciare alcuni grandi aggiornamenti durante il prossimo evento Anime Japan, per il quale la serie oscura avrà un panel.

Molti credono che MAPPA stia attualmente lavorando a un lungometraggio che porterà la storia della serie a una chiusura una volta per tutte.