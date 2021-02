Un fan di L’Attacco dei Giganti (qui la mia recensione dell’ultimo episodio della serie animata) ha calcolato quanto sono grandi le mura che circondano Paradis. La serie anime basata sul manga giapponese di Hajime Isayama L’Attacco dei Giganti è andata in onda per la prima volta nel 2013. La storia è incentrata su un’isola chiamata Paradis che inizialmente sembra essere l’ultimo baluardo dell’umanità, costretta a vivere un’esistenza ingabbiata dietro mura giganti per paura di essere divorata dai mostruosi Giganti che vivono al di là delle mura stesse. Quando compaiono Giganti insoliti, distruggendo una delle mura, insieme a una schiera di persone dall’interno, uno dei giovani sopravvissuti, Eren Jaeger, giura di contrattaccare, di sterminare tutti i Giganti e di liberare gli umani dalla loro reclusione forzata.

Le mura, una volta ritenute indistruttibili, sono un aspetto fondamentale di L’Attacco dei Giganti. I Giganti demolirono per primo il Wall Maria, il muro che circondava la regione più esterna di Paradis, costringendo i sopravvissuti a ritirarsi verso l’interno dietro il 2° muro, il Wall Rose. Con conseguente sovraffollamento e congestione della popolazione, molti dei temi socio-politici di L’Attacco dei Giganti sono nati dalla scarsità di spazio vitale, dalla competizione per le risorse in diminuzione e dai privilegi della classe dominante, che si nasconde dietro l’ultimo muro: il Wall Sina.

Ora, il fan devoto e utente di Reddit EscobarssecretlairAI ha deciso di calcolare correttamente le dimensioni delle mura che circondano Paradis utilizzando la geografia del mondo reale. Eccovi i suoi risultati.

L’Attacco dei Giganti – quanto sarebbero grandi nel mondo reali le mura intorno a Paradis?

Partendo dalla teoria generalmente accettata secondo cui Paradis è in realtà un’immagine invertita della nazione reale del Madagascar (come potete vedere anche in questo mio articolo), il Redditor ha assemblato diverse mappe, diagrammi e formule per supportare la sua tesi, arrivando alla conclusione che la circonferenza è di 287 km per il Wall Sina, 841 km per il Wall Rose e ben 1603 km per il Wall Maria.

Le dimensioni delle mura sono state fornite già nel manga, ma, come nel caso di molte opere di narrativa, quelle dimensioni possono essere in gran parte incoerenti, in particolare se applicate alla fisica del mondo reale. Sebbene la quantità di dettagli forniti sul lavoro del Redditor sia impressionante, altri utenti, tuttavia, si sono affrettati a sottolineare un difetto nella sua stima.

Sebbene la forma di Paradis possa riflettere il Madagascar, le sue dimensioni rimangono ancora poco chiare. Westeros in Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco è stato citato come esempio di un Paese fittizio la cui mappa ha la forma della “Gran Bretagna situata in cima e al rovescio dell’Irlanda“. L’autore George R.R. Martin ha affermato che Westeros è grande all’incirca quanto il Sud America, o circa 60 volte più grande delle effettive isole britanniche, il che fa mettere in discussione anche le dimensioni effettive di Paradis, e quindi qualsiasi stima delle dimensioni delle sue 3 mura.

Attualmente in onda nella sua quarta e ultima stagione, AOT rimane incredibilmente popolare in Giappone e a livello internazionale. Sebbene la storia della serie si sia estesa oltre i confini di Paradis, la costruzione, la difesa e il restauro delle mura rimangono un tema centrale.

Con la conclusione in vista, molti misteri devono ancora essere rivelati sulle mura e su Paradis, il che potrebbe ancora confermare l’analisi del Redditor. O, proprio come con il finale di Il Trono di Spade, anche Shingeki no Kyojin potrebbe lasciare domande sulla reale vastità del mondo lasciando le risposte alla speculazione dei fan o persino sfruttare la mancanza di informazioni per un possibile sequel.

