L’account Twitter ufficiale de L’Attacco dei Giganti ha condiviso un’illustrazione speciale per Gabi Braun. A disegnarla Michelle Sugimoto, (BNA: Brand New Animal e Promare) scelta da MAPPA per supervisionare l’ultimo episodio de L’Attacco dei Giganti.

Per festeggiarne l’uscita Michelle ha realizzato una divertente illustrazione di Gabi, invitando inoltre i fan a rimanere sintonizzati per maggiori informazioni.

L’episodio 11 mostra un cambiamento significativo nel modo di pensare di Gabi, dopo che la ragazzina incontra i genitori di Sasha e Kaya. Gabi si trova a un bivio nella sua vita. Si rende conto che le persone che vivono a Paradis non sono diverse da loro e inizia a combattere contro Eren Yeager, che è diventato il vero nemico dell’umanità, per salvare tutti.

Uno degli animatori della serie, Mushiyo, ha condiviso un’illustrazione di Gabi e Falco:

Infine Studio MAPPA ha anche pubblicato una key frame di Kaya:

A proposito della stagione finale de L’Attacco dei Giganti

Gli episodi della stagione finale de L’Attacco dei Giganti sono disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 gratuitamente su VVVVID e a pagamento Amazon Prime Video.

La produzione della serie anime è nata e si è sviluppata con i ragazzi di WIT Studio che hanno prodotto tre stagioni, ma il progetto si concluderà, appunto con la Stagione 4, con per opera dello studio MAPPA che ha preso le redini della produzione.

A proposito del manga

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin) è scritto e disegnato da Hajime Isayama. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine mentre in Italia, il manga è edito da Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

