L’Attacco dei Giganti: online la sinossi del prossimo episodio

L’Attacco dei Giganti è ormai alle sue fasi finali, e la lotta di Eren contro chiunque lo ostacola si fa sempre più violenta e rivelatoria, sviscerando anche l’inquietante e distruttivo piano del ragazzo. Gli individui che non posseggono il sangue Eldiano devono essere massacrati e per farlo occorre usare la forza e le abilità del Gigante Fondatore, potere attualmente detenuto da Eren Jaeger, appunto, tramandatogli dal padre Grisha Jaeger (da come potete notare dagli dettagliatissimi flashback presenti nella serie).

Quando si è vicini alla conclusione, ogni opera che si rispetti rivela in ogni puntata dettagli scioccanti ed incredibili, volti a chiudere ogni cerchio narrativo aperto in precedenza.

Non fa eccezione l’episodio di prossima uscita, dal titolo Night of the End (Notte della Fine) dove quest’ultimo lascia presagire toni aspramente drammatici della serie, che si appresta ad arrivare verso la fine, dove la violenza scaturita da innumerevoli momenti incisivi la fa da padrone, senza via di scampo per alcun personaggio. Ognuno va in contro al suo destino e la massacrante Marcia dei Colossali continua a terrorizzare il mondo.

Attack On Titan 4×25 (Episodio totale 84) verrà trasmesso domenica 6 marzo in Giappone, e sarà disponibile sottotitolato in italiano alle 21.45 dello stesso giorno su Crunchyroll.

Oltre alla clip promo rilasciata qualche giorno fa, oggi sul sito ufficiale della serie è comparsa anche una breve ma incisiva sinossi, esplicata di conseguenza:

Prima della guerra, esisteva già il nostro nemico. Ci siamo odiati, ci siamo disprezzati e infine, uccisi a vicenda. Oltre questo falò, ora, ci sono guerrieri con un concetto di “giustizia” diverso dal nostro.

Come promesso, ecco anche la promo:

Attack on Titan Episode 84 Preview pic.twitter.com/fSjQS1S6cs — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) February 27, 2022

Ricordiamo che l’ultima stagione de L’Attacco dei Giganti la potete visionare su Crunchyroll, insieme a tanti altri prodotti degni di nota. Se non avete letto il manga allora la versione animata vi sorprenderà ancora di più visto il racconto drammatico che si appresta a sancire la sua conclusione.

Mancano alcuni episodi in questa stagione, e la durata concerne la battaglia finale è ancora lunga, quindi si presume che la fine de L’Attacco dei Giganti avrà un adattamento al cinema molto probabilmente, anche se nulla è ancora confermato.