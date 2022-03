Attacco a Sorpresa – One Piece 1042

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Drake pugnale da dietro il capo del CP0 con la sua spada. Il capo del CP0 colpisce con uno Shigan Drake alla gola.

Nella Capitale dei Fiori, le persone continuano a festeggiare. Sul tetto continua lo sconto tra Kaido e Rufy. Rufy usando Snakeman colpisce Kaido. Kaido continua ad essere ubriaco, si trasforma in drago e mangia Rufy, poi lo scaglia via con un Bolo Breath, che trapassa l’intera isola. Rufy si trasforma in Boundman e vola verso Kaido e lo colpisce.

Kaido gli restituisce il colpo e Rufy sta per esaurire il Gear Fourth, ma cerca di resistere ancora un po’. Rufy e Kaido si preparano per il colpo finale, ma quando si stanno per colpire il capo del CP0, che appare improvvisamente sul tetto, afferra Rufy bloccandolo.

Kaido colpisce Rufy in pieno. Kaido è scioccato, perché si ricorda che anche Oden era stato distratto nel loro scontro. Rufy è gravemente ferito e sanguina molto.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece e il Live Action da parte di Netflix.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

Acquista l’edizione speciale del volume 99