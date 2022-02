Fire Force: l’autore Ohkubo ha concluso il manga

Secondo quanto riporta Anime News Network, il 31 dicembre il mangaka Atsushi Ohkubo, autore di Soul Eater (2003), ha rivelato nella sua livestream di Dark Souls che sono presenti ancora alcuni capitoli che separano Fire Force dalla conclusione.

L’artista ha confermato che il manga terminerà in due volumi e i capitoli da disegnare rimangono due.

Potrebbe essere il volume numero trentaquattro a sancire la fine del lavoro, essendo entrato nel suo arco finale narrativo a ottobre 2021.

Ohkubo aveva già accennato, nel commento del 23° volume di maggio 2020, che il manga era nella sua fase finale e stava pianificando che questo fosse il suo ultimo manga.

Fire Force: Il manga

Fire Force è stato lanciato nel Weekly Shonen Jump di Kodansha nel settembre 2015, registrando più 17 milioni di copie in tutto il mondo. Il trentaduesimo volume del manga è entrato in commercio il 17 dicembre.

La messa in onda della serie anime di Fire Force, prodotta da Studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!) si è articolata tra 2019 e il 2020 ed è composta da due stagioni, per un totale di 48 episodi.

In Italia le due stagioni sono disponibili in streaming e sottotitolate, da Yamato Animation, in contemporanea alla messa in onda in Giappone, sul suo canale YouTube. Durante i festeggiamenti per il suo 30° anniversario dalla fondazione Yamato Animation ha annunciato che avrebbe trasmesso, per la prima volta in assoluto, l’anime di Fire Force in versione doppiata in italiano.

Kodansha Comics pubblica il manga in inglese e descrive la storia in questo modo:

Il terrore ha paralizzato la metropoli meccanica di Tokyo! Possedute dai demoni, le persone hanno iniziato a prendere fuoco, portando alla creazione di una squadra speciale di vigili del fuoco: la Fire Force, pronta a lanciarsi in un attimo per combattere la combustione spontanea ovunque possa scoppiare. La squadra sta per ricevere un’aggiunta davvero unica: Shinra, un ragazzo che possiede il potere unico di correre alla velocità di un razzo, lasciando dietro di sé le famose “impronte del diavolo” (e distruggendosi le scarpe nel processo). Riuscirà la Fire Force a scoprire l’origine di questo strano fenomeno e a fermarlo? O prima la città sarà ridotta in cenere?