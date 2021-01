Yamato Video ha annunciato altre novità disponibili in esclusiva streaming, sia gratuitamente sia per gli abbonati al servizio video di Amazon.

Su Yamato Animation ha debuttato Fire Force Mini Anime, serie di corti deformed sulla vita di tutti i giorni dei membri dell’Ottava Brigata; il primo episodio, Musica Preferita, è già disponibile sul canale YouTube gratuito di Yamato Video, mentre i successivi usciranno ogni weekend in simulcast con il Giappone.

Fire Force Mini Anime va ad aggiungersi ai simulcast di Cells at Work Stagione 2 e Cells at Work Black.

Su Amazon Prime Video Yamato Video ha reso invece disponibili:

Lamù – La Ragazza dello Spazio Stagione 3 (ep. 44-77)

City Hunter – Amore, destino e una 357 Magnum

Per Ryo è un nuovo record: ben 48 giorni senza una richiesta di lavoro. In compenso il lavoro non manca a Saeko, del Dipartimento di Polizia di Tokyo.