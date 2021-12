Fire Force: un importante traguardo per il manga dell’autore di Soul Eater

Dopo aver annunciato che Fire Force sta per entrare nell’arco narrativo finale della sua trama principale, l’account Twitter Manga Mogura Re specifica un importante traguardo raggiunto dall’opera di Atsushi Ohkubo.

Stando, infatti, alle ultime stime, il manga ha venduto la bellezza di 17,5 milioni di copie in tutto il mondo. Una cifra di tutto rispetto che certifica la popolarità della serie.

A seguire, la sinossi del primo volume di Fire Force presa dal sito di Panini Comics, che ne cura l’edizione in lingua italiana:

Quella che segue, invece, è la sinossi dell’anime disponibile su Mediaset Infinity:

Dall’omonimo manga giapponese. Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati. Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7. Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.