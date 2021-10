Fire Force in TV – gli episodi del 6 Ottobre 2021, parte la stagione 2

Mercoledì 6 Ottobre 2021 Italia 2 trasmetterà gli ultimi quattro episodi della stagione 1 di Fire Force e il primo della stagione 2.

L’appuntamento sul canale 66 del digitale terrestre è quindi alle 21:20 circa e in replica Giovedì alle 23:20 circa con gli episodi seguenti:

Stagione 1 Episodio 21 Il legame

Continua l’esplorazione del Nether e Shinra si trova finalmente faccia a faccia con suo fratello Sho, ma i suoi poteri risultano ancora incomprensibili.

Stagione 1 Episodio 22 L’ostinazione di un fratello maggiore

Mentre lo scontro tra Shinra e Sho non accenna ancora a terminare, il giovane pompiere inizia finalmente a padroneggiare i poteri dell’Adolla Burst.

Stagione 1 Episodio 23 Sorriso

La battaglia contro il comandante Sho giunge alla conclusione, ma nell’ombra sono appostati altri membri delle Cappe Bianche fedeli all’Evangelista.

Stagione 1 Episodio 24 Un passato in fiamme

Il capitano Burns è pronto a rivelare a Shinra la verità sull’incendio di 12 anni prima, ma il ragazzo dovrà dimostrargli i frutti della sua crescita.

Stagione 2 Episodio 1 La battaglia dei pompieri

Mentre Shinra, Maki, Tamaki e Iris passano la giornata a fare shopping per comprare dei vestiti al tenente Hinawa, appare un incendiato gigante.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play:

Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati.

Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7.

Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.