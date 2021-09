Fire Force su Italia 2 – gli episodi del 29 Settembre 2021

Mercoledì 29 Settembre 2021 Italia 2 manderà in onda altri cinque episodi di Fire Force, dal manga omonimo dell’autore di Soul Eater Atsushi Ohkubo.

A seguire, dalla guida tv ufficiale di Mediaset, titoli e sinossi degli episodi di questa settimana:

Episodio 16 Noi siamo una famiglia

Shinra percepisce l’assalto delle Cappe Bianche all’officina di Vulcan, ma dirigendosi nel bosco incontra un avversario inaspettato, un altro membro della Fire Force.

Episodio 17 Bianco, nero e grigio

Vulcan continua a cercare di convincere Lisa a tornare dalla loro parte, ma il controllo di Giovanni sulla giovane ragazza è troppo forte e non accenna a diminuire.

Episodio 18 L’arcano della combustione

Shinra e Arthur vanno dal capitano Shinmon per farsi spiegare i principi fondamentali del combattimento.

Episodio 19 Verso i sotterranei

L’8a Brigata si dirige nel Nether, un impianto di tunnel sotterranei risalente alla vecchia Tokyo che le Cappe Bianche utilizzano come propria base operativa.

Episodio 20 Indossando l’orgoglio

L’assalto delle Cappe Bianche non accenna ad arrestarsi, è il turno di Hinawa che affronterà la micidiale Arrow in uno scontro tra tiratori scelti.

Gli episodi andranno in replica Giovedì in seconda serata e sono disponibili in streaming su Mediaset Play:

Dall’omonimo manga giapponese.

Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati.

Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7.

Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.

