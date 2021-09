Fire Force in TV – gli episodi del 22/09/21

Fire Force è protagonista della prima serata del Mercoledì di Italia 2 e anche questa settimana gli appassionati potranno guardare 5 episodi con il doppiaggio italiano in prima visione assoluta.

A seguire gli episodi del 22 Settembre 2021, in onda a partire dalle 21:15:

Episodio 11

La formazione dell’8a brigata della Fire Force

I membri dell’8a trovano un caso che risale a prima dell’arrivo di Shinra, cosi’ Hinawa decide di raccontare a tutti le origini della brigata.

Episodio 12

La vigilia della battaglia di Asakusa

I membri dell’8a Brigata raggiungono Asakusa per svolgere indagini sull’Evangelista, ma per un malinteso si scontrano col capitano Shinmon Benimaru.

Episodio 13

La trappola pronta a scattare

Benimaru sente il capitano e il tenente dell’8a Brigata che discutono di tramutare in Incendiati gli abitanti della citta’ e decide di affrontarli.

Episodio 14

Per chi brucia la fiamma

Asakusa e’ avvolta dal caos degli impostori creati dalle Cappe Bianche e gli abitanti hanno bisogno di qualcuno che li guidi.

Episodio 15

Il sogno del fabbro

L’8a Brigata, ancora a corto di personale, decide di cercare un geniere che li possa aiutare nella gestione dell’equipaggiamento.

Come di consueto Giovedì dalle 23:00 andranno in onda le repliche degli episodi.

Ricordiamo infine che la serie anime è disponibile anche in streaming su Mediaset Play:

Dall’omonimo manga giapponese.

Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati.

Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7.

Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.