Fire Force – gli episodi del 20 Ottobre

Dal 20 Ottobre 2021 Fire Force passa a due episodi a settimana, lasciando l’apertura del Mercoledì sera anime di Italia 2 a One Piece – La Saga di Punk Hazard in prima visione tv doppiata.

Ecco gli episodi di questa settimana:

Stagione 2 Episodio 7

La strada per l’oasi

La squadra della Fire Force raggiunge la penisola cinese colpita dagli effetti della Grande catastrofe dove incontra lombrichi giganteschi e strani animali parlanti.

Stagione 2

Episodio 8 Malvagità dormiente

La Fire Force intende liberare l’Oasi degli animali dal controllo degli Incendiati, ma in quell’angolo trovano anche un edificio simile all’Amaterasu di Tokyo.

Le repliche degli episodi vanno in onda il Giovedì in seconda serata e sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play:

Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati.

Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7.

Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.

Yamato Video ha annunciato l’edizione home video della serie.

Tatsuma Minakawa (regista dell’episodio 12 della prima serie e del film Fairy Tail Dragon Cry) scrive e dirige Fire Force Stagione 2 presso lo studio David Production (Le Bizzarre Avventure di JoJo, Cells at Work!).

Hideyuki Morioka (Kizumonogatari, Sayonara Zetsubou-Sensei) si occupa del character design.

Anche la stagione 2 si compone di 24 episodi.