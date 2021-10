Fire Force – inizia l’ultimo arco narrativo del manga

Fire Force di Atsushi Ohkubo è da oltre un anno avviato verso la conclusione, come abbiamo avuto modo di segnalarvi.

Si apprende ora che l’ultimo arco narrativo della serie manga partirà il 13 Ottobre 2021 sul numero 46 della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha.

Restiamo in attesa della data della conclusione.

Atsushi Ohkubo serializza Fire Force sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha il 23 Settembre 2015.

La serie si compone al momento di 30 volumi e il volume 31 arriverà il 15 Ottobre 2021 sugli scaffali delle librerie del Giappone.

In Italia esce per Planet Manga.

Il manga ha ispirato una serie anime in due stagioni, attualmente in onda su Italia 2 con il doppiaggio italiano in prima visione tv.

La serie doppiata è disponibile anche in streaming su Mediaset Play.

Yamato Video pubblicherà l’edizione home video.

Nell’anno 198 dell’era solare a Tokyo, si è formata una speciale forza di vigili del fuoco chiamata Fire Force per combattere gli incidenti di combustione umana spontanea in cui gli esseri umani si trasformano in inferni viventi chiamati Incendiati.

Shinra Kusakabe è un giovane pirocinetico che si unisce all’ottava brigata speciale con il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle compagnie da 1 a 7.

Inoltre vuole scoprire la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni prima.

