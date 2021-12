Dopo aver incassato più di 350 milioni di dollari al boxoffice internazionale, Dune, il film acclamato dalla critica, è disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD e guida le uscite Warner Bros home video di dicembre 2021.

Diretto dal candidato all’Oscar Denis Villeneuve con protagonista Timothée Chalamet, il film di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures, adattamento per il grande schermo dell’omonimo best seller di Frank Herbert, è stato presentato Fuori Concorso venerdì 3 settembre, in prima mondiale, alla 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

Dune in 4K UHD e Blu-ray conterrà più di un’ora di esclusivi contenuti speciali con tante curiosità sulla realizzazione del film.

Tra le le uscite Warner Bros home video nel mese di dicembre continuano i festeggiamenti per il ventesimo anniversario dal debutto sul grande schermo di Harry Potter e la Pietra Filosofale: disponibile Harry Potter Steelbook Collection l’intera saga racchiusa in una nuova Steelbook Collection in 4K Ultra HD e Blu-ray. Dal 9 dicembre anche la Monsterverse Steelbook Collection in 4K e Blu-ray: all’interno i 4 film dell’universo Monster, Godzilla, Kong Skull Island, Godzilla King of Monsters e Godzilla vs Kong. A cinquant’anni dall’uscita nelle sale, il capolavoro di Stanley Kubrick Arancia Meccanica si aggiunge alla collezione Titans Of Cult, dal 9 dicembre in 4K Ultra HD e Blu-ray Ultra HD. Già disponibile anche la serie cult Il Trono di Spade che torna in una speciale limited edition con un’imperdibile miniatura del vero Trono di Spade oltre a 15 ore di contenuti speciali.

A partire dal 15 dicembre in arrivo anche lo Steelbook Blu-ray de Agente 007 Missione Goldfinger, con Sean Connery nei panni dell’iconico agente segreto, e Quarto Potere – Ultimate Collector’s Edition in 4K e Blu-ray, un’esperienza unica per ogni vero appassionato di cinema ad 80 anni dall’uscita nelle sale del capolavoro di Orson Welles.

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, racconta la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Nel cast il candidato all’Oscar Timothée Chalamet (“Call Me by Your Name”, “Piccole Donne”), Rebecca Ferguson (“Stephen King’s Doctor Sleep”, “Mission: Impossible – Fallout”), Oscar Isaac (i film di “Star Wars”), il candidato all’Oscar Josh Brolin (“Milk”, “Avengers: Infinity War”), Stellan Skarsgård (“Chernobyl” di HBO, “Avengers: Age of Ultron”), Dave Bautista (la serie di film di “Guardiani della Galassia”, “Avengers: Endgame”), Zendaya (“Spider-Man: Homecoming”, “Euphoria” di HBO), Chen Chang (“Mr. Long”, “Crouching Tiger, Hidden Dragon”), David Dastmalchian (“Blade Runner 2049”, “The Dark Knight”), Sharon Duncan-Brewster (“Rogue One: A Star Wars Story”, “Sex Education”), con la candidata all’Oscar Charlotte Rampling (“45 Years”, “Assassin’s Creed”), con Jason Momoa (“Aquaman”, “Il Trono di Spade” di HBO) e il premio Oscar Javier Bardem (“No Country for Old Men”, “Skyfall”).

Villeneuve (“Arrival”, “Blade Runner 2049”) dirige Dune da una sceneggiatura da lui scritta insieme a Jon Spaihts ed Eric Roth, basata sull’omonimo romanzo di Frank Herbert. Villeneuve è anche produttore del film insieme a Mary Parent, Cale Boyter e Joe Caracciolo Jr. I produttori esecutivi sono Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.

Dietro la macchina da presa, Villeneuve ritrova la scenografa due volte candidata all’Oscar Patrice Vermette (“Arrival”, “Sicario”, “The Young Victoria”), il montatore due volte candidato all’Oscar Joe Walker (“Blade Runner 2049”, “Arrival”, “12 Anni Schiavo”), il due volte premio Oscar supervisore agli effetti visivi Paul Lambert (“First Man”, “Blade Runner 2049”) e il premio Oscar per gli effetti speciali Gerd Nefzer (“Blade Runner 2049”).

Villeneuve collabora per la prima volta con il direttore della fotografia candidato all’Oscar Greig Fraser (“Lion”, “Zero Dark Thirty”, “Rogue One: A Star Wars Story”); la costumista tre volte candidata all’Oscar Jacqueline West (“The Revenant”, “Il Curioso Caso di Benjamin Button”, “Quills – La penna dello scandalo”), il secondo costumista Bob Morgan e il coordinator delle controfigure Tom Struthers (la trilogia de “Il Cavaliere Oscuro”, “Inception”). Il compositore premio Oscar Hans Zimmer (“Blade Runner 2049”, “Inception”, “Il Gladiatore”, “Il Re Leone”) ha realizzato la colonna sonora.

Dune è inoltre già disponibile per l’acquisto e il noleggio in digitale su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity.

Contenuti speciali nelle versioni 4K e Blu-ray:

The Royal Houses (anche nella versione DVD)

Filmbooks: House Atreides

Filmbooks: House Harkonnen

Filmbooks: The Fremen

Filmbooks: The Spice Melange

Inside Dune: The Training Room

Inside Dune: The Spice Harvester

Inside Dune: The Sardaukar Battle

Building the Ancient Future

My Desert, My Dune

Constructing the Ornithopters

Designing the Sandworm

Beware the Baron

Wardrobe from Another World

A New Soundscape

Le altre uscite Warner Bros home video di dicembre 2021

9 dicembre – Harry Potter Steelbook Collection

Dal 9 dicembre in 4K Ultra HD + Blu-Ray (17 Dischi), la Saga di Harry Potter racchiusa in una nuova Collection Steelbook con all’interno 8 Steelbook da collezione: uno per ogni film. In ogni Steelbook il film nelle versioni 4K Ultra HD e Blu-ray. Include anche il bonus disc MAGICAL MOVIE MODE. In attesa del prossimo capitolo al cinema.

9 dicembre – MonsterVerse Steelbook Collection

Tra le uscite del mese di dicembre anche la collezione Steelbook dedicata al Monsterverse. Dal 9 dicembre saranno disponibili in 4K e Blu-ray i 4 Steelbook e la preziosa confezione da collezione in metallo contenenti i 4 film dell’universo Monster: Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla II: King of the Monsters e Godzilla vs Kong.

9 dicembre – Arancia Meccanica Titans of Cult

Per la collezione Titans Of Cult, esce a dicembre il grande classico Arancia Meccanica, disponibile dal 9 dicembre in 4K UHD e Blu-ray UHD nell’edizione Steelbook contenente anche una spilla da collezione.

Prendere a calci, bastonare, rubare, cantare, ballare il tip tap, stuprare: Alex (Malcolm Mc Dowell), il teppista con la bombetta, si diverte a modo suo. Tragicamente, a spese degli altri. Il percorso di Alex – da punk amorale ad onorato cittadino, previo lavaggio del cervello – viene ambientato in un futuro scioccante dall’ardita interpretazione kubrickiana del romanzo di Anthony Burgess. Immagini indimenticabili, contrappunti musicali da brivido, l’affascinante linguaggio usato da Alex e compari sono miscelati da Kubrick in un’unità frammentaria. Assai discusso alla sua uscita (1971), Arancia Meccanica vinse i premi della Critica Cinematografica di New York per Miglior Film e Miglior Regista e si guadagnò 4 Nomination all’Oscar®, compresa quella per Miglior Film. Quasi 30 dopo, la forza della sua arte è intatta: continua ad attrarci e scioccarci, tenendoci incollati allo schermo.

Contenuti Speciali:

Commento di Malcolm McDowell e dello storico Nick Redman

Documentario di Channel Four Still Tickin’: il ritorno di Arancia Meccanica

Nuovi contenuti speciali Great Bolshy Yarblockos!: Il Making of di Arancia Meccanica

O Lucky Malcolm: Il profilo di una carriera [in alta definizione]

Trailer Cinematografico

9 dicembre – Il Trono di Spade Collection

In uscita dal 9 dicembre la serie completa de Il Trono di Spade in Blu-ray (33 dischi). Rivivi le otto stagioni racchiuse in una nuova edizione da collezione con all’interno l’imperdibile miniatura del vero Trono di Spade e lasciati emozionare da oltre 15 ore di contenuti speciali!

Contenuti speciali:

Lo speciale in due parti Game of Thrones: Reunion Special presentato da Conan O’Brien

Il documentario Game of Thrones: The Last Watch

Conquest & Rebellion – la storia animata dei sette regni

Il commento audio del cast, scene eliminate, speciali dietro le quinte e molto altro ancora!

15 dicembre – 007 Goldfinger Steelbook

Tra le uscite di dicembre lo Steelbook dell’iconico agente segreto nella versione di Sean Connery in Agente 007 Missione Goldfinger, dal 15 dicembre disponibile in Blu-ray Steelbook.

15 dicembre – Quarto Potere Ultimate Collection

Ad 80 anni dall’uscita nelle sale, il capolavoro di Orson Welles, Quarto Potere, arriva in una esclusiva edizione da collezione, imperdibile per tutti gli appassionati di cinema. Dalla riproduzione del programma originale ad un libro di 48 pagine, dal doppio poster alle cartoline da collezione oltre a numerosi contenuti speciali, tutto all’interno di questa speciale Collector’s edition, disponibile dal 15 dicembre.

Salutato dalla critica e dal pubblico come uno dei più grandi film di tutti i tempi, Quarto Potere esercita ancora, dopo 80 anni, una forte influenza sui registi e un senso di meraviglia negli spettatori. Candidato a ben nove Premi Oscar® nel 1941, e vincitore del premio per la Miglior Sceneggiatura Originale, il discusso capolavoro di Orson Welles sfrutta in modo innovativo i flashback e una fotografi a rivoluzionaria per seguire l’epica storia di ascesa e rovina di un ricco magnate dell’editoria. Un’esperienza imperdibile per ogni vero appassionato di cinema, dal 15 dicembre in 4K e Blu-ray tra le uscite Home Video di Warner Bros. Home Entertainment.

La confezione da collezione contiene:

il film in 4K e Blu-ray

libro di 48 pagine

riproduzione del programma originale di 20 pagine

ristampa di alcuni estratti della rassegna stampa

doppio poster (Fronte/retro)

5 cartoline da collezione

3 fotografie

Contenuti speciali:

Commenti al film di Roger Ebert e Peter Bogdanovich

Interviste a Ruth Warrick e Robert Wise

2 featurette: The Production e The Post-Production

Contenuti speciali solo su Blu-ray

Opening: World Premiere of Citizen Kane

Trailer cinematografico