Dune – annunciata la parte 2

La nuova trasposizione cinematografica del romanzo Dune di Frank Herbert proseguirà.

Legendary ha infatti annunciato la parte due del film di Denis Villeneuve attraverso i propri canali social ufficiali.

L’uscita è prevista per il 20 Ottobre 2023.

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021