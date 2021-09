Dune secondo Posuka Demizu

Dune di Denis Villeneuve è nei cinema italiani dal 16 Settembre 2021, mentre in Giappone arriverà il 15 Ottobre 2021.

Per promuovere il film Posuka Demizu, co-autrice di The Promised Neverland impegnata col sequel di Magical B.T. di Araki, ha realizzato una illustrazione speciale.

Eccola di seguito:

Il regista ha commentato:

Sono incantato. Demizu conserva i personaggi e lo spirito del film facendoli propri.

Sento qualcosa di speciale in come il disegno usi la gravità; penso che sia molto bello. Molto poetico.

Mi rende molto umile vedere cosa altri artisti provano con “l’immagine” del mio lavoro e come lo riflettono nel loro. Penso sia un bellissimo regalo.