Un calcio volante al mio demonio!: in arrivo la terza stagione dell’anime presente su Amazon Prime Video

Un calcio volante al mio demonio! avrà una terza stagione animata. Un annuncio che accontenterà i fan di questa serie e che continuerà ad approfondire delle vicende il cui tono è a metà strada tra la commedia e il fantasy.

Il titolo della terza stagione dell’anime in questione sarà Un calcio volante al mio demonio! X e vedrà la luce durante l’estate del 2022. L’annuncio è arrivato in prossimità del rilascio del diciottesimo tankobon del manga, previsto in Giappone per il 10 dicembre del 2021.

Il manga di Un calcio volante al mio demonio!

Il manga è iniziato nel 2012 ed è curato da Yukiwo. La sua pubblicazione avviene sotto l’etichetta Flex Comix’s Meteor Comics. Oltre a ciò, la serie ha goduto anche della realizzazione di uno spinoff intitolato Minos no Beef 100%, uscito nel 2019.

Le prime due stagioni della serie animata sono state trasmesse nel 2018 e nel 2020. Il regista della season numero uno è stato Hikaru Satou, mentre quello scelto per la stagione numero due è Yano Takanori.

In merito al comparto sonoro e al character design, il lavoro in tal senso è stato affidato a Kazuyuki Fudeyasu e a Makoto Koga per tutte e due le stagioni. E lo stesso vale anche per la produzione dell’opera, affidata per l’occasione alla NOMAD.

L’adattamento in Italia

In attesa della terza stagione dell’anime Un calcio volante al mio demonio! – e della localizzazione della seconda stagione – si può dare un’occhiata alla season numero uno usando Amazon Prime Video.

A seguire, la sinossi presa dal sito ufficiale della nota piattaforma streaming: