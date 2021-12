Princess Connect! Re: Dive: il trailer della seconda stagione dell’anime

L’anime di Princess Connect! Re: Dive, incentrato sul popolare gioco di ruolo della software house Cygames, avrà una seconda stagione. E il trailer rilasciato per l’occasione mostra delle atmosfere cupe che lasciano intravedere l’arrivo di numerosi grattacapi per i protagonisti dell’opera.

Princess Connect! Re: Dive ha ispirato anche un manga che può esser eletto attraverso il servizio gratuito Cycomics offerto dalla stessa Cygames. I disegni sono a cura di wEshica/Shōgo , mentre i testi godono del contributo di Asahiro Kakashi

Programmazione e prima stagione di Princess Connect! Re: Dive

A seguire, una scaletta relativa alla programmazione nipponica resa nota grazie al contributo di Comic Natalie:

TOKYO MX: dal 10 gennaio 2022 (lunedì) ogni lunedì 24:00-

BS11: dal 10 gennaio 2022 (lunedì) ogni lunedì 24:00-

KBS Kyoto: dal 10 gennaio 2022 (lunedì) ogni lunedì 24:00-

Sun TV: dal 10 gennaio 2022 (lunedì) ogni lunedì 24: 30-

TV Hokkaido: dal 10 gennaio 2022 (lunedì) ogni lunedì 25: 30

TVQ Kyushu Broadcasting: 2022 dal 10 gennaio (lunedì) ogni lunedì 26: 00 ~ * Ritrasmissione: ogni sabato 6:30 ~

TV Aichi: dal 10 gennaio (lunedì) 2022 ogni lunedì 26:05 ~

AT-X: 2022 1 da martedì 11 gennaio, ogni martedì dalle 21:30 * trasmissione ripetuta: ogni giovedì dalle 9:30 alle / Ogni lunedì dalle 15:30 al

WOWOW: Da mercoledì 12 gennaio 2022, ogni mercoledì dalle 24:00

Nel frattempo, è possibile dare un’occhiata alla prima stagione collegandosi sulla piattaforma di Crunchyroll

Nella bellissima terra di Astraea, dove soffia una leggera brezza, un giovane uomo chiamato Yuuki si sveglia senza memoria del suo passato. Incontra una guida che giura di prendersi cura di lui, Kokoro, un’amabile spadaccina che è sempre affamata chiamata Pecorine e una stregona con un atteggiamento suscettibile e con le orecchie da gatto chiamata Karyl. Condotti dal destino, i quattro formeranno la “Gourmet Guild”. E comincia così la loro avventura…

Insomma, le premesse – per chi non ha ancora visto l’anime in questione – sono alquanto intriganti. In virtù di ciò non resta altro che approfittarne e scoprire tutti i misteri e i colpi di scena alla base di questa produzione animata.