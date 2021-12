Lupin III: si conclude la prima stagione del manga spinoff

Pubblicato l'ultimo capitolo della prima stagione di Lupin the 3rd: Neighbor World Princess (Isekai no Himegimi)

Il primo numero del 2022 di Weekly Shonen Champion ha pubblicato quello che è il capitolo finale dello spinoff di Lupin III. La conclusione in tal senso riguarda la prima stagione del manga a sfondo isekai.

Lupin the 3rd: Neighbor World Princess (Isekai no Himegimi) – questo il titolo dello spinoff in questione – proseguirà con un’altra season realizzata sempre da Keyaki Uchiuchi e Yousuke Saeki.

Quando arriva la seconda stagione del manga spinoff di Lupin III?

Il 24 febbraio del 2022 verrà pubblicato il primo capitolo del secondo arco narrativo del manga spinoff. L’attesa verso i nuovi sviluppi della trama delineata fino ad ora cresce a dismisura ed interessa appassionati di ogni generazione.

Va detto, poi, che le novità relative al ladro gentiluomo riguardano anche l’ambito degli anime. TMS Entertainment sta, infatti, realizzando Lupin the 3rd Part 6 per celebrare, nel migliore dei modi, il cinquantesimo anniversario della serie animata.

Manga e home video in Italia

Quella che segue è la sinossi della pubblicazione del manga di Lupin III, da parte di Panini Comics, nel 2016:

IL PIÙ GRANDE LADRO DI TUTTI I TEMPI È TORNATO! Le prime, immortali tavole che hanno ispirato il cartone animato in grado di sedurre più di una generazione! Una nuova edizione integrale tutta da collezionare! Sbrigatevi a ordinarlo… ANDRÀ A RUBA…

Yamato Video ha, invece, rilasciato la versione home video della terza stagione animata in formato Blu-ray disc: