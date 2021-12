Morbius – data di uscita e scena esclusiva “La trasformazione”

Sony Pictures Italia ha pubblicato una nuova scena esclusiva del film Morbius con protagonista Jared Leto nel ruolo del dottor Michael Morbius e del suo inquietante alter-ego.

Possiamo guardare “La trasformazione” di seguito in lingua originale con sottotitoli in Italiano:

Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

Il film uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 28 Gennaio 2022 e in quelli dell’Italia il 3 Febbraio 2022.

Basato sui personaggi dei fumetti Marvel di Gil Kane e Roy Thomas, il film è diretto da Daniel Espinosa su sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

Il cast include Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

