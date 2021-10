Le novità Anime Factory di Dicembre 2021 vedono la pubblicazione del film Earwig e la strega di Studio Ghibli, di cui qui potete leggere la nostra recensione.

Escono anche il secondo volume di Mimì e la nazionale di pallavolo e Doraemon – Il Film: Nobita e il Nuovo Dinosauro.

A seguire le novità Anime Factory di Dicembre 2021, cui si aggiunge l’edizione home video di Josée, la tigre e i pesci.

Qui le novità di Novembre.

Earwig e la Strega

Blu-ray Euro 16,99, DVD Euro 14,99

Dopo 7 anni dall’ultimo film, ritorna lo Studio Ghibli con un film d’animazione per la regia di Goro Miyazaki, entrato a far parte della selezione virtuale del festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films.

Tratto dall’omonimo romanzo di Diana Wynne Jones, già autrice del libro Il castello errante di Howl, da cui è stato tratto il capolavoro di animazione del Premio Oscar Hayao Miyazaki.

Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa fantastica in cui riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con incredibili poteri magici.