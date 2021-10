Anime Factory annuncia due nuovi titoli doppiati

Anime Factory ha appena annunciato due nuovi titoli che godranno del doppiaggio in Italiano per la pubblicazione home video.

Entrambi sono disponibili in esclusiva sullo shop Fan Factory di Koch Media e arriveranno il 18 Novembre 2021.

Anime Factory annuncia Akudama Drive

In ESCLUSIVA su FAN FACTORY la serie originale rivelazione dell’anno, diretta da Tomohisa Taguchi (Persona 4 the Golden, Digimon Adventure LAST EVOLUTION Kizuna) e realizzata da Studio Pierrot (Tokyo Ghoul), proposta in versione integrale senza censure in una Limited Edition Anime Factory 2 Blu-ray numerata a 1.000 copie, con più di 2 ore di contenuti extra e booklet di 32 pagine con interviste allo staff, gallery e schede personaggi e Card da Collezione!

Contiene gli episodi 01~12 che compongono la serie completa, presentati in versione integrale non censurata e con sequenze inedite.

Regia: Tomohisa Taguchi

Contenuti Extra:

• Intervista alla character designer Cindy H. Yamauchi

• Intervista al regista Tomohisa Taguchi e al producer Sadahiko Tominaga

• Intervista all’ideatore della storia Kazutaka Kodaka

• Sigle di testa e coda textless con traduzione e romaji

• Trailer

• Promotional Video

• CM

• Animatics, video al tratto a confronto con video completato

• Schede episodi

Le specifiche tecniche

Akudama Drive – Limited Edition 2 Blu-ray + Card + Booklet – Serie Completa (Blu-ray)

EUR 39,99



SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 2

Durata: 291 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 1080p @23.98fps 1:78

Formato Audio: Italiano 2.0 DTS-HD Master Audio, Giapponese 2.0 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

Akudama Drive – Limited Edition 3 DVD + Card + Booklet – Serie Completa (DVD)

EUR 29,99



SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 3

Durata: 280 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 16/9 1:78

Formato Audio: Italiano 2.0 Dolby Digital, Giapponese 2.0 Dolby Digital

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

Le regioni del Kanto e del Kansai sono state protagoniste di un conflitto che ha diviso il mondo. Al termine della guerra, il Kansai è diventato uno stato vassallo del Kanto sviluppandosi in modo autonomo. Tuttavia, il governo e le forze di polizia hanno ormai perso il controllo e il crimine è sempre più dilagante. Questi criminali sono chiamati Akudama.

Uno scenario cyberpunk alla Blade Runner fa da sfondo ad un’adrenalinica vicenda con protagonista un gruppo di criminali, gli Akudama, coinvolti in una sfida all’ultimo sangue destinata a sconvolgere le loro vite e l’intero sistema.

Arriva Human Lost – Lo Squalificato

In ESCLUSIVA su FAN FACTORY, un’imperdibile e inedita lettura in chiave fantascientifica dell’immortale capolavoro letterario Lo squalificato di Osamu Dazai, presentata al Festival di Annecy 2019, presentato in un’EDIZIONE BLU-RAY A TIRATURA LIMITATA E NUMERATA A 1000 COPIE con booklet di 24 pagine con disegni preparatori, illustrazioni e glossario e 4 Cards da collezione con le illustrazioni originali di Doug Hoppes.

Regia: Fuminori Kizaki

Contenuti Extra:

• Trailer

• Original Preview

• Promotional Video

• TV Spot

• Talk Show Anime Expo 2019: Intervista al regista Fuminori Kizaki e al character designer Yusuke Kozaki; Intervista a Mamoru Miyano, voce di Yozo, e gli m-flo, autori della canzone principale

• Quadro di Doug Hoppes

• Character Video

Le specifiche tecniche

Human Lost – Lo Squalificato – Limited Edition Blu-ray + Cards + Booklet (Blu-ray)

EUR 19,99



SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 1

Durata: 105 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 16/9 2.35:1

Formato Audio: Italiano 5.1 DTS-HD Master Audio, Giapponese 5.1 DTS-HD Master Audio

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano

Human Lost – Lo Squalificato – Limited Edition DVD + Cards + Booklet (DVD)

EUR 16,99



SPECIFICHE TECNICHE:

Numero Dischi: 1

Durata: 105 minuti (Extra esclusi)

Formato Video: 16/9 2.35:1

Formato Audio: Italiano 5.1 Dolby Digital, Italiano 5.1 DTS, Giapponese 5.1 Dolby Digital

Lingue: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano