Le uscite Anime Factory di Ottobre 2021 vedono la pubblicazione di Godzilla La Trilogia in esclusiva sullo shop Fan Factory e i nuovi volumi delle raccolte di Lupin Terza Serie e Carletto Il Prinicipe dei Mostri.

Di seguito tutte le novità Anime Factory in uscita ad Ottobre.

Le uscite Anime Factory di Ottobre 2021 – esclusiva Fan Factory

Godzilla – La Trilogia

Dal 14 ottobre in DVD e Blu-ray

Edizione limitata Anime Factory con 3 booklet da 30 pagine e 3 card da collezione

IN ESCLUSIVA su Fan Factory, e per la prima volta in home video, la nuova trilogia cinematografica di GODZILLA ideata da Gen Urobuchi (Madoka Magica) e scritta con Sadayuki Murai (Perfect Blue), proposta con un inedito nuovo doppiaggio italiano.

All’interno del cofanetto sono presenti i film:

Il pianeta dei mostri,

La proliferante città mobile della battaglia decisiva;

Colui che divora i pianeti

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET + CARD

DVD 3 DISCHI

BLU-RAY 3 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Il pianeta dei mostri

Trailer, Original Preview, Teaser e Anteprime

La proliferante città mobile della battaglia decisiva

Trailer, Original Preview, Teaser, TV Spot e

Anteprime

Colui che divora i pianeti

Trailer, Original Preview, Teaser e Anteprime

Contenuti Speciali

3 booklet da 30 pagine

3 Card da collezione

Nuovo doppiaggio inedito

Le uscite Anime Factory di Ottobre 2021

Lupin III – La Terza Serie Vol. 2

Dal 7 ottobre in DVD e Blu-ray

Contiene gli episodi 27-50

Edizione Slipcase + booklet da collezione

La serie più scanzonata e fuori di testa tra tutte quelle dedicate a Lupin III: l’attesa terza serie del ladro più famoso del mondo con l’indimenticabile “giacca rosa”. Nuove rocambolesche avventure attendono Lupin III e soci. L’astuto ladro dovrà affrontare temibili nemici e situazioni ad alto rischio condite da un’imperdibile e inedita componente piccante. Al suo fianco gli immancabili Jigen, Goemon e Fujiko. Furbo, brillante, coraggioso e burlone Lupin III sarà costantemente inseguito dal tenace ispettore Zenigata dando vita a fughe mozzafiato ed a situazioni esilaranti.

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 6 DISCHI

BLU-RAY 6 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Episodi con montaggio televisivo e doppiaggio storico

Trailer italiano

Booklet a colori di 40 pagine con sinossi degli episodi, gallery di illustrazioni, fondali e disegni preparatori

Carletto Il Principe Dei Mostri – Stagione 2

Dal 21 ottobre in DVD

Contiene gli episodi 43 – 84

Dal celebre fumetto creato da Fujiko F Fujio, arrivano in DVD i nuovi episodi della Stagione 2 in un’edizione

Slipcase + booklet da collezione

Il Conte è un elegante vampiro dall’accento francese. Wolf sembrerebbe un tipo normale, ma aspettate di vederlo con la luna piena. Frank è grande e grosso e mette paura solo a guardarlo. Che ci fanno in un tranquillo sobborgo giapponese? Fanno da scorta a Carletto, Principe di Mostrolandia in viaggio di istruzione tra gli esseri umani. Un’avventura dopo l’altra in cui umani e mostri si affrontano, si capiscono, si combattono e diventano amici. Non c’è poi tanta differenza, se uno non si ostina a guardare le apparenze.

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 6 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Doppiaggio giapponese

Sottotitoli fedeli all’originale

Sigle di apertura e chiusura originali textless

Trailer italiano

Booklet di 12 pagine con sinossi degli episodi, rari disegni preparatori originali e gallerie dei fondali

