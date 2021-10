Josée, la Tigre e i Pesci arriva in home video

Josée, la Tigre e i Pesci uscirà anche in home video dopo il recente passaggio nei cinema.

Il film dello studio Bones arriverà il 9 Dicembre 2021 su Fan Factory, lo store di Koch Media, in una edizione esclusiva Ultralimited Blu-ray numerata a 1000 copie al costo di 49,99 Euro.

È prevista anche una edizione Limited Edition DVD al prezzo consigliato di 16,99 Euro.

Di seguito i dettagli.

Josée vive nel suo mondo immersa nei propri passatempi: i disegni, i libri e l’immaginazione.

Fin dall’infanzia è su una sedia a rotelle, e un giorno viene aiutata da Tsuneo, uno studente universitario, proprio mentre sembra sul punto di ruzzolare per una strada di collina.

Tsuneo, che segue un corso di biologia marina, è uno studente lavoratore che svolge piccoli impieghi da mattina a sera mentre insegue il sogno di vedere un giorno coi suoi occhi un branco di fantomatici pesci che vivono unicamente in Messico.

Chizu, la nonna di Josée con la quale vive da sola, propone al suddetto Tsuneo un certo lavoretto.

Si tratta di dare ascolto alle richieste di Josée e di occuparsi di lei.

Però la scorbutica e sprezzante Josée tratta Tsuneo in modo aspro, e anche Tsuneo si scontra direttamente con Josée senza pazientare.

In tutto questo, ciò che si trova dentro i rispettivi animi inizia a scorgersi e la distanza tra gli animi dei due si accorcia. Con questa sintonia, Josée si convince e decide di saltare assieme a Tsuneo nel mondo esterno che sognava, ma…