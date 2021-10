World’s End Harem – slitta l’uscita dell’anime

La serie anime che adatta il piccante manga sci-fi World’s End Harem di LINK e Kotaro Shono si farà attendere ancora un po’.

A causa di ulteriori controlli alla produzione, la diffusione dell’anime slitta a Gennaio 2022.

Il primo episodio è andato in onda sulle reti tv giapponesi come anteprima speciale l’8 Ottobre 2021, ovvero la data prevista prima del rinvio.

La diffusione in streaming del primo episodio resta a ogni modo bloccata fino a Gennaio prossimo, quando partiranno le regolari trasmissioni della serie.

Yuu Nobuta (High School Fleet, Kuma Kuma Kuma Bear) dirige la serie anime di World’s End Harem presso Studio Gokumi (Pandora in the Crimson Shell) e AXsiZ (Ms. Koizumi loves ramen noodles).

Tatsuya Takahashi (The IDOLM@STER Cinderella Girls, Domestic Girlfriend, Val x Love) scrive le sceneggiature.

Masaru Koseki (Happiness!, Demon King Daimao) si occupa del character design, mentre Shigenobu Ookawa (Tayutama – Kiss on My Deity, Miss Monochrome) compone la colonna sonora.

H-el-ical// interpreta la canzone della sigla di apertura “Just Do It”, mentre EXiNA canta la canzone della sigla di chiusura “Ending Mirage.”

Anche in Italia uscirà su Crunchyroll.

Ambientato nel futuro prossimo, a Tokyo nel 2040.

Reito, un ragazzo che soffre di una malattia incurabile, vuole incontrare di nuovo la sua amica d’infanzia Erisa, decide poi di ibernasi per curarla dalla sua malattia.

Quando si risveglia cinque anni dopo, nel mondo è in atto una pesante trasformazione.

Il MK (Male Killer), virus ha ucciso il 99,9% degli uomini del pianeta.

Questo rende il mondo un harem composto da 5 milioni di donne per ogni 5 uomini.

Solo 5 uomini, “Number” sono resistenti al virus MK.

Uno di loro è Reito che deve “accoppiarsi” per il bene di ciò che resta dell’umanità. Lo aspetta una vita da harem in questo mondo pandemico.

Nello stesso momento, Reito resta coinvolto in una cospirazione globale.

Potrà resistere alla tentazione di salvare il mondo?