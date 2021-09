Il palinsesto autunnale 2021 di Crunchyroll include serie anime come Platinum End, World’s End Harem e le seconde stagioni di 86 – Eighty Six e Yashahime.

Vediamo insieme i primi titoli annunciati, a cui si aggiungono Tawawa on Monday 2 e Ganbare Doukichan.

Il palinsesto autunnale 2021 di Crunchyroll

BLADE RUNNER: BLACK LOTUS

Sola Digital Arts

Nella Los Angeles del 2032 si dipana una nuova storia ambientata nell’universo di Blade Runner.

HIGH GUARDIAN SPICE

Crunchyroll Studios

Quattro indomite ragazze si iscrivono alla High Guardian Academy per divenire eroine in grado di proteggere il mondo da occulte minacce!

PLATINUM END

Signal.MD

Dai creatori di Death Note, un ragazzo deve affrontare altri 12 umani per diventare il prossimo dio del mondo!

SAKUGAN

Studio: Satelight

Un padre e una figlia pilotano insieme un mech portentoso per affrontare mostri ed esplorare i misteri del “Labirinto”!

TAKT OP.DESTINY

MAPPA, Madhouse

Dei maghi chiamati Conductor collaborano con delle ragazze magiche e usano la musica per sconfiggere dei mostri che vogliono invadere la Terra!

THE FARAWAY PALADIN

Children’s Playground Entertainment

Un ragazzo cresciuto da tre non morti parte per saperne di più sul mondo e per diventare un famoso paladino.

THE FRUIT OF EVOLUTION: BEFORE I KNEW IT, MY LIFE HAD IT MADE

Hotline

La vita di un liceale e di una gorilla cambiano per sempre dopo aver mangiato i Frutti dell’Evoluzione!

THE NIGHT BEYOND THE TRICORNERED WINDOW

Zero-G

Il commesso di una libreria, in grado di vedere i fantasmi, aiuta un esorcista per risolvere ogni bizzarro caso in cui s’imbattono.

THE WORLD’S FINEST ASSASSIN GETS REINCARNATED IN ANOTHER WORLD AS AN ARISTOCRAT

SILVER LINK, Studio Palette

Quando un grande assassino rinasce in un altro mondo, si ritrova erede di una lunga stirpe di assassini che si muovono nell’ombra.

WORLD’S END HAREM

AXsiZ, Studio Gokumi World’s End Harem è ispirato all’omonimo manga, pubblicato su Shonen Jump+, nato da Link e Kotaro Shono.

I ritorni

MUV-LUV ALTERNATIVE

Studio: Flagship Line, Yumeta Company, Graphinica

86 EIGHTY-SIX

Studio: A-1 Pictures

RESTAURANT TO ANOTHER WORLD 2

Studio: OLM

YASHAHIME: PRINCESS HALF-DEMON – THE SECOND ACT

Studio: Sunrise

