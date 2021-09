Crunchyroll – 2 nuovi anime disponibili

Crunchyroll ha aggiunto due nuovi anime in simulcast, che hanno debuttato nella tarda serata di Lunedì 20 Settembre 2021 per gli utenti premium.

Si tratta di Ganbare Doukichan e Tawawa on Monday 2, disponibili rispettivamente a questo e quest’altro indirizzo.

Ganbare Doukichan adatta il manga autoprodotto omonimo che Yomu pubblica su Twitter.

Kazuomi Koga (Rent-A-Girlfriend) dirige l’anime presso AtelierPontdarc con la supervisione delle sceneggiature di Yoshiko Nakamura (Super Lovers, Monthly Girls’ Nozaki-kun).

Yuki Morikawa (Märchen Mädchen) cura il character design, mentre Ryousuke Naya (Kakushigoto, Magical Girl Site) è il direttore del suono.

Tawawa on Monday 2 è la seconda stagione dell’anime basato sul manga Getsuyobi no Tawawa di Kiseki Himura che l’autore pubblica il Lunedì su Twitter.

Yuki Ogawa dirige la serie presso Yokohama Animation Lab, prendendo il posto del regista Kosuke Murayama e dello studio PINE JAM.

Hajime Kamoshida, che in passato ha lavorato con l’autore Himura nell’anime Just Because!, si occupa delle sceneggiature.

Tensho Sato (Gamers!) cura il character design, Yukari Yasuda la direzione artistica, mentre Yuichi Furuichi la scelta dei colori.

Jin Aketagawa è l’unico membro del cast ad aver lavorato anche alla prima stagione e si occupa della direzione del suono.

L’appuntamento con entrambe le serie è su Crunchyroll il Lunedì alle 12:21.

