World’s End Harem (Shuumatsu no Harem), come sappiamo, verrà trasposto in una serie anime per la tv che verrà trasmessa nel corso del 2021.

Ora il sito web ufficiale dell’anime tratto dal manga di LINK e Kotaro Shono ha diffuso nuove informazioni su cast e staff e ha pubblicato una locandina che possiamo ammirare di seguito:

World’s End Harem, lo staff e il cast

Yuu Nobuta (High School Fleet, Kuma Kuma Kuma Bear) dirige World’s End Harem presso Studio Gokumi (Pandora in the Crimson Shell) e AXsiZ (Ms. Koizumi loves ramen noodles) su sceneggiature scritte da Tatsuya Takahashi (The IDOLM@STER Cinderella Girls, Domestic Girlfriend, Val x Love).

Masaru Koseki (Happiness!, Demon King Daimao) si occupa del character design, mentre Shigenobu Ookawa (Tayutama – Kiss on My Deity, Miss Monochrome) compone la colonna sonora.

Il cast include:

Taichi Ichikawa (Reito Mizuhara)

Haruka Shiraishi (Mira Suo)

Yo Taichi (Akane Ryuzoji)

Aya Yamane (Sui Yamada)

A proposito di World’s End Harem

World’s End Harem è in corso di serializzazione sul servizio Shonen Jump Plus di Shueisha dal Maggio 2016 e al momento si compone di 12 volumi, l’ultimo dei quali uscito il 4 Agosto 2020.

In Italia esce per J-POP (9 volumi finora):

Quando una malattia misteriosa stermina la quota maschile dell’umanità, l’unica speranza per evitare l’estinzione sono una manciata di ragazzi scampati all’epidemia. A loro spetta il duro compito di ripopolare la Terra, sfuggendo a chi vuole mettere le mani sui loro cromosomi, in un mondo dove per milioni di donne sono loro la risorsa più desiderata e ricercata!

Il manga ha dato origine a tre spin-off: Shuumatsu no Harem: Fantasia di LINK e SAVAN nel 2018, Shumatsu no Harem: Fanatasia Gakuen di Okada Ando nel Maggio 2020 e Shuumatsu no Harem: Britannia Lumiere di Kira Eto a Giugno 2020.

Acquista il primo volume del manga