Il primo episodio di The Promised Neverland 2, di cui potete trovare qui la mia recensione, aveva fatto più o meno ben sperare per il prosieguo della terrificante e drammatica epopea dei suoi piccoli protagonisti. E invece per qualche motivo si è deciso di tagliare incredibilmente corto e di concludere la narrazione in un modo che definire sciatto e sbrigativo equivale a un complimento.

The Promised Neverland 2 – perché?

Non scenderò nei dettagli, come mia abitudine, per evitare spoiler, ma non solo: sinceramente, non potrei nemmeno se volessi. Mi spiego meglio.

La prima stagione di questo anime aveva entusiasmato non pochi spettatori, inclusa la sottoscritta, che lo ha anche recensito sempre su queste pagine. The Promised Neverland 2 soffre di una serie di problemi, riassumibili in due macro-categorie: ritmo narrativo incredibilmente incostante e narrazione sciatta.

Il ritmo narrativo incostante è uno dei problemi più grandi che riscontro in L’Attacco dei Giganti, ma qui siamo su un altro livello: se nella prima stagione abbiamo potuto assistere alle vicende dei piccoli destinati a essere divorati in modo esaustivo, avvincente e dettagliato, The Promised Neverland 2 dedica pochissimo tempo al racconto delle dinamiche che portano agli sviluppi nella trama.

Insomma, semplicemente qualcuno decide di fare qualcosa e semplicemente la fa. Fine. Niente dettagli, niente spiegazioni, niente motivazioni, niente di niente. Il Nulla. Il tempo subisce quindi una contrazione allucinante, inspiegabile, insensata.

Per essere un po’ più chiari, il lasso di tempo coperto dai miseri 11 episodi di The Promised Neverland 2 è molto più ampio rispetto alla prima stagione (parliamo di diversi anni), il che è assurdo, inspiegabile.

Il mondo esterno avrebbe dovuto essere maggiormente caratterizzato delle qusttro mura di un orfanostrofio, invece lo vediamo pochissimo, ne conosciamo le dinamiche perché vengono mostrate o spiegate brevemente. Troppo brevemente.

L’impressione è che The Promised Neverland 2 soffra di quella che chiamo “Sindrome di Lost”: si inizia con una storia avvincente e misteriosa disseminata di dettagli e indizi succulenti per poi non dare spiegazioni o darne di alogiche

Sembra dunque che non ci sia la benché minima traccia di programmaticità, per cui una trama ben imbastita si riduce a essere un po’ buttata lì giusto per terminarla. Come se non bastasse, l’anime ha saltato interi passaggi presenti nel manga, accelerando ulteriormente la marcia verso il baratro di The Promised Neverland 2.

The Promised Neverland 2 – tarallucci e vino

Un altro dettaglio che mi ha lasciata letteralmente a bocca aperta è il fatto che, data la conclusione, il Grace Field era più pericoloso del mondo esterno infestato da Demoni divora bambini.

Un po’ tutti ci aspettavamo che la vita al di fuori dalla fattoria, nella tana del lupo, sarebbe stata un’impresa. Quali pericoli avrebbero incontrato? Come li avrebbero superati, soli, dei bimbi in un mondo di Demoni? E invece…

The Promised Neverland 2 getta tutto alle ortiche, proponendo un lieto fine (che in effetti ci potevamo aspettare) buonista e sbrigativo. A tal proposito, una riflessione.

Torniamo a parlare della contrazione temporale. Anni, interi anni vengono relegati a semplici tavole statiche.

Come sono riusciti a raggiungere il risultato voluto? Perché non hanno incontrato la benché minima resistenza? Perché c’è un personaggio che cambia improvvisamente fazione? Perché il villain di turno è così arrendevole da sancire la vittoria di un mucchio di bambini arrivando perfino a togliersi la vita?

Conclusioni

Se già il prosieguo di The Promised Neverland 2 rispetto al solo primo episodio è stato sbrigativo e deludente, l’episodio finale riesce perfino a peggiorare la situazione. Sciatta, inconcludente, frettolosa, la fine di questo anime è qualcosa di indescrivibile, inspiegabile. Una delle peggiori conclusioni in tutta la storia degli anime.

