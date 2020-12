Sergio Bonelli Editore propone una tra le storie più intriganti della vita editoriale di Nathan Never (qui la recensione dell’ultimo volume Destinazione Luna), con Nathan Never – Dopo l’Apocalisse. La storia è ambientata subito dopo la caduta della stazione orbitante Urania.

In un mondo in cui il personaggio protagonista è una figura malinconica e crepuscolare, come appunto Nathan Never, questo ciclo narrativo è ancora più mesto e adatto ad atmosfere noir, e, considerando l’ambientazione fantascientifica, il richiamo a Blade Runner è più che logico.

Nathan Never – Dopo l’Apocalisse, atmosfere alla Blade Runner

Nathan Never si occupa dell’indagine relativa alla morte di Sara McBain, ma dietro all’evento che ha coinvolto la procuratrice ci sono intrighi politici e situazioni al limite, che porteranno a continui colpi di scena.

La storia di chiusura del volume ha a che fare con Marcus Blake, un padre che si vendica della morte del figlio uccidendo il pirata della strada che ne è responsabile. Questo evento farà scattare nella mente di Nathan Never tutta una serie di pensieri e ricordi legati al suo passato.

Gli intrighi, la suspense e la malinconia sono gli elementi di base che legano questa storia. Nathan Never Dopo l’apocalisse è un ciclo narrativo che mette in risalto gli elementi di base che funzionano sulle storie di questo personaggio.

Unire il giallo e la fantascienza non è certo una novità, ma le storie di Nathan Never riescono a farlo con gusto, mettendo il personaggio protagonista all’interno di un contesto interessante e che alimenta la curiosità dei lettori.

La storia principale ha alcuni momenti in cui segna un calo di ritmo, ma resta comunque interessante, con una trama di base che spinge a proseguire la lettura. Mentre il racconto conclusivo è, a livello simbolico, uno dei più significativi di sempre di Nathan Never.

In Vittime e Carnefici Nathan Never ripensa a tutto il suo percorso di vita, ed a cosa potrebbe fare per cambiare il proprio futuro. Una triste storia con una tragedia familiare a tinte gialle è lo spunto decisivo per far riflettere in personaggio, facendolo pensare a a sé stesso, agli errori fatti, ed a ciò che ancora si può salvare.

Sotto questo punto di vista le sceneggiature di Michele Medda e Riccardo Secchi riescono a distinguersi e a rimanere impresse nella memoria degli appassionati di Nathan Never.

Nathan Never – Dopo l’Apocalisse, l’alchimia tra noir e fantascienza

Queste storie a fumetti pubblicate tra il 2004, 2005 e 2009 meritavano una raccolta ed una ristampa per arrivare a nuovi appassionati, o per proporsi nuovamente a chi Nathan Never lo conosce già.

I disegni di Giancarlo Olivares sono il punto in comune di tutte le storie, e sicuramente il disegnatore contribuisce a creare un’atmosfera che mischia in maniera decisa ed efficace noir e fantascienza.

Le retine utilizzate da Olivares creano una sfumatura ed una tendenza allo scuro che incupisce ancora di più le atmosfere delle storie e riesce a fare ciò che ogni lettore di uno sci-fi giallo vorrebbe: rievocare quelle immagini iconiche suggerite da Blade Runner.

Nathan Never Dopo l’apocalisse è uno di quei cicli narrativi che non può mancare nella libreria di un appassionato del personaggio, una raccolta di storie suggestive che incarnano lo spirito di questo fumetto.

Acquista QUI Nathan Never. Dopo l’apocalisse