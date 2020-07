2 Disney+ e le miniserie del Marvel Cinematic Universe

Non è solo un problema di date da trovare, con le sale cinematografiche chiuse, o riaperte a stento, ma anche di set bloccati proprio a causa dell’emergenza sanitaria. The Falcon and The Winter Soldier, che non ha finito le riprese poiché interrotte ben due volte, la prima per un terremoto e la seconda per il Covid-19, è stato affidato a una nuovo periodo d’uscita per l’autunno. Per ora WandaVision, già girata, rimane dov’è a fine anno ma potrebbe slittare al 2021.

Con Tenet e molte altre uscite rimandate a data da destinarsi, se l’uscita di Black Widow venisse rimandata all’anno nuovo questo sarebbe il primo in dieci anni senza un film Marvel al cinema. Questo vorrebbe dire quindi un calendario totalmente slittato anche per il nuovo servizio streaming Disney Plus. Una piattaforma arrivata in Italia in ritardo di alcuni mesi, che a parte The Mandalorian non ha novità forti in catalogo da proporre e le miniserie Marvel servivano proprio a questo.

2020, un anno senza film Marvel?

Un’estate senza film Marvel oppure un 2020 senza film Marvel vorrebbe anche dire un anno senza quell’esperienza condivisa, tra addetti ai lavori e lettori incalliti di fumetti ma anche semplicemente tra persone e famiglie che aspettano il blockbuster primaverile-estivo-autunnale da vedere tutti insieme.

Un’esperienza di cui si sente sempre più la mancanza e che rischia di far naufragare la sala cinematografica, tanto da noi quanto nel resto del mondo. Non dimentichiamoci poi che noi viviamo di “luce riflessa” per le uscite ed è impensabile che un blockbuster americano esca da noi o nel resto d’Europa con settimane-mesi d’anticipo rispetto al paese originario di produzione.

Molte persone hanno utilizzato l’intrattenimento (film, serie tv, fumetti, libri, ecc) come compagnia e consolazione e modo per evadere dalla dura realtà durante il lockdown.

In fondo è lo stesso MCU che ha in qualche modo indirizzato le abitudini cinematografiche del pubblico, dandogli quei due o tre appuntamenti l’anno assolutamente da non perdere e che ora rischiano di essergli sottratti. Non dimentichiamo il successo di pubblico e critica ottenuto dal progetto, senza precedenti, vera e propria serialità portata sul grande schermo. Black Panther è stato il primo film supereroistico ad essere nominato agli Oscar nella categoria principale Miglior Film, oltre alla vittoria come Miglior Cast ai SAG facendo la storia.