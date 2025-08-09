1776: Capitan America e gli eroi Marvel celebrano i 250 anni degli USA

Si intitola semplicemente 1776 e debutterà questo novembre: si tratta di una serie limitata di cinque numeri con cui Marvel Comics si prepara a omaggiare il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti d’America.

La miniserie evento che unisce la storia rivoluzionaria americana al vibrante universo supereroico porta la firma di J. Michael Straczynski (celebre per Amazing Spider-Man e Thor), che si cimenta in una storia unica nel suo genere, affiancato dai disegni di Ron Lim e Sean Damien Hill.

La serie si presenta come una sfida epica e temporale: una misteriosa forza minaccia di riscrivere la storia, impedendo la nascita della nazione americana. Tocca quindi a Capitan America radunare una squadra di eroi Marvel per tornare indietro nel tempo e salvare il 1776, l’anno cruciale della Rivoluzione americana.

In un’aggiunta inedita e molto suggestiva, i supereroi Marvel si troveranno a fianco di icone patriottiche come George Washington, Benjamin Franklin e John Adams, fondatori che si uniscono alla lotta per preservare il corso della storia così come lo conosciamo. Il racconto si propone quindi come una miscela avvincente di narrazione supereroistica e rievocazione del passato americano, sottolineando l’importanza dei sacrifici fatti dai padri fondatori e invitando a riflettere sul significato più profondo di quegli eventi in un presente spesso diviso.

Straczynski ha spiegato il proprio entusiasmo per la serie: “Una delle cose che mi piace dell’universo Marvel è che si svolge nel mondo reale, nel nostro mondo. Raccontare la storia del 1776 attraverso i nostri personaggi è un’opportunità troppo preziosa per lasciarsela sfuggire. In un’epoca in cui il discorso politico americano è così frammentato, è importante tornare alle origini e capire cosa significhi davvero la nascita della nazione”.

1776 sarà disponibile dal 25 novembre 2025 ed esordirà con una copertina di Pete Woods, accompagnata da varianti firmate da artisti di primo piano come Joe Quesada, Paulo Siqueira, Steve Rude e Phil Jimenez. Quest’ultimo celebra con una variante omaggio uno dei numeri cult di Amazing Spider-Man, quello con Barack Obama in copertina che è stato uno dei fumetti più venduti degli anni 2000.

L’appuntamento segna quindi un momento speciale per i fan Marvel e per chi ama rivivere la storia americana sotto una nuova luce, quella dei supereroi che tutti conosciamo e amiamo. Una rivoluzione da leggere, fra coraggio, eroismo e la battaglia per un futuro da preservare.