Zucca, Osso e Pelliccia. Uno strano animale | Recensione

A molti di noi è capitato di desiderare un animaletto domestico. Che sia un cane, un gatto, un pesce o un uccellino. Da bambini, in particolare, questo desiderio è molto forte, e non sempre i genitori sono pronti ad accontentare questo desiderio. Ma quando succedere, poi ci si trova di fronte a tutta una serie di difficoltà da affontare. Sì perché gli animali domestici non sono peluche e ognuno di loro porta delle responsabità e qualche danno. Il soggetto di questa storia è proprio l’arrivo di un animale domestico nella famigerata casa horrorifica arrivata ormai al suo quarto volume. Il titolo è, appunto, Zucca Osso e Pelliccia Straccio. Uno strano animale, un albo illustrato scritto da Davide Calì, illustrato da Stefano Martinuz e pubblicato da Nomos Edizioni nel settembre 2025.

Come anticipavamo, questa storia vede come protagonisti ancora una volta Zucca, Osso e Pelliccia. Nella loro enorme casa si sente la mancanza di un animaletto. Ci sono ovviamente gli immancabili ragnetti che abitano le ragnatele della soffitta, qualche topino in cantina e un misterioso blob lavandino. Ma quelli non contano come animali domestici, ovviamente. A quel punto, Zucca, Osso, Pelliccia, Straccio e Giorgio vanno in un negozio di animali per sceglierne uno.

Dopo aver vagliato con molta attenzione tra le varie ipotesi, la commessa gli propone un mungo. Uno strano e misterioso animaletto di cui nessuno ha mai sentito parlare. Una sola raccomandazione, il mungo non deve mai, per nessuna ragione, mangiar dolci. Ovviamente questa raccomandazione viene presto tralasciata e apre ad una divertente spirale di divertimento.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Davide Calì lo conosciamo ormai da molti anni e abbiamo recensito tantissimi libri della sua prolifica produzione. Tra cui, per l’appunto, i tre libri di questa bellissima quatrilogia, e cioè Zucca, Osso e Pelliccia non fanno paura a nessuno, Zucca, Osso e Pelliccia. Giorgio mostro timido e Zucca, Osso e Pelliccia. Straccio è giù di corda. Inoltre abbiamo anche avuto il piacere di fargli un’intervista sulla sua lunga carriera d’autore. Non solo per quanto riguarda gli albi illustrati, ma anche in merito al fumetto, l’editoria per adulti e addirittura i giochi da tavolo.

In questo quarto episodio della serie della serie ritroviamo tutti gli elementi che hanno fatto la fortuna di questa divertentissima saga. Troviamo gli stessi protagonisti, lo stesso registro narrativo e la stessa valanga di gag e sotto-gag buffe e divertenti. Ormai un vero e proprio marchio di fabbrica di questa serie.

La narrazione ha un ritmo incalzante e coinvolgente. La storia è raccontata con una progressione verso l’assurdo fino all’epilogo. Ed è anche intrigante notare il parallelismo con Gremlins, il film del 1984, diretto da Joe Dante. Dove anche lì c’era una misteriosa creatura che non doveva mangiare dopo la mezzanotte. E non doveva essere bagnata per non moltiplicarsi. Mentre qui, al mungo, sono preclusi i dolci per evitare che si moltiplichi.

Ancora una volta la storia è rappresentata dalle bellissime illustrazioni di Stefano Martinuz. Il suo stile di illustrazione rende anche questo albo illustrato di un fascino unico e perfettamente integrato alla narrazione. Le atmosfere sono un cupe e grottesche, ma mai terrificanti. Sia i personaggi che le ambientazioni sono perfettamente bilanciate in modo da potersi immergere al meglio nell’atmosfera buffa e grottesca della storia. Ogni tavola è infatti ricca di dettagli ed è curata in ogni aspetto.

Nomos Edizioni ci regala un nuovo libro che va ad arricchire il suo catalogo che si fa via via sempre più interessante. Ogni volume che abbiamo avuto il piacere di leggere e recensire, si caratterizza, oltre che per un’attenta selezione di storie e illustrazioni, anche per un’alta qualità di stampa e cura della confezione. Non da ultima va citata una chicca davvero incredibile di questo libro e riguarda la sua copertina. Infatti questa si illumina al buio. Davvero una sorpresa inaspettata!

Conclusione – Zucca, Osso e Pelliccia. Uno strano animale

Zucca, Osso e Pelliccia. Uno strano animale è un albo illustrato divertente e coinvolgente sotto ogni aspetto. Sia la storia che le bellissime illustrazioni rendono la lettura dinamica e buffa. Anche grazie al delizioso connubio tra racconto narrato ed elementi fumettistici. Insomma, come per i tre libri precedenti, anche in questo, il divertimento è assicurato!

In conclusione, Zucca, Osso e Pelliccia. Uno strano animale è un albo illustrato consigliato soprattutto a chi ha già apprezzato i precedenti volumi. Ma è adatto anche a chi si avvicina per la prima volta a questa saga. Perché è una storia a sè stante. Un libro buffo e divertente da leggere ad ogni occasione e non solo nel periodo di Halloween.