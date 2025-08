Zatch Bell! arriva in Italia in una nuova edizione grazie a J-POP Manga

Con un video speciale dell’autore Makoto Raiku, J-POP Manga ha annunciato che Zatch Bell! sta per arrivare anche in Italia. La storica serie battle shonen sarà disponibile a partire dal prossimo autunno, in una nuova edizione definitiva pensata per il pubblico italiano. Una notizia che i fan aspettavano da tempo, soprattutto dopo aver seguito per anni le avventure di Zatch e Kiyo grazie all’anime.

Copertine inedite, pagine a colori e contenuti extra

L’edizione italiana sarà composta da 16 volumi, prendendo spunto da quella kanzenban pubblicata in Giappone nel 2019. Ogni volume avrà una copertina illustrata ex novo da Makoto Raiku e includerà anche alcune pagine a colori, oltre a contenuti extra. È un’edizione pensata per dare qualcosa in più rispetto al passato, sia a chi già conosce Zatch Bell! sia a chi ci si avvicina ora per la prima volta.

Dal successo dell’anime alla pubblicazione ufficiale del manga

Zatch Bell! è uscito in Giappone nei primi anni Duemila e, in breve tempo, è diventato un titolo molto apprezzato nel panorama shonen, tanto da vincere il Premio Shogakukan nel 2002. La storia segue Zatch, un bambino con poteri speciali, e il liceale Kiyo, coinvolti in uno scontro tra cento demoni per decidere il nuovo re del Mondo Mamodo.

Il manga ha venduto milioni di copie nel mondo, ma in Italia non era mai arrivato in versione cartacea. L’unico contatto per anni è stato l’anime, andato in onda nei 2000 e rimasto nel cuore di tanti fan. L’annuncio di J-POP Manga rappresenta quindi un’occasione attesissima per chi, dopo anni, potrà finalmente scoprire, o riscoprire, la serie originale nella sua forma completa.

Pre-order già disponibile

Il primo volume si può già preordinare, mentre l’uscita ufficiale è prevista per l’autunno. L’obiettivo di questa edizione è valorizzare l’opera al massimo, con un adattamento attento e un’edizione che punta a restituire al meglio lo stile e l’intensità dell’originale.

Un ritorno atteso da anni

Con questa pubblicazione, Zatch Bell! potrà finalmente essere riscoperto in tutta la sua potenza narrativa anche dalle nuove generazioni. Non resta che aspettare l’autunno per tornare a emozionarsi con una delle serie più amate dei primi anni Duemila.