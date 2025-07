Wistoria: Wand and Sword – confermata la seconda stagione, in arrivo nel 2026

La serie anime Wistoria: Wand and Sword tornerà ufficialmente con una seconda stagione. L’annuncio è arrivato in concomitanza con l’Anime Expo 2025, a quasi un anno dalla conclusione della prima, avvenuta nel settembre 2024. I fan potranno quindi ritrovare Will e gli altri protagonisti nel corso del 2026, anche se al momento non è ancora stata indicata una finestra precisa per l’uscita.

Il ritorno di Will e compagni

L’anime, tratto dal manga di Fujino Ōmori e Toshi Aoi, riprenderà la storia di Will, un ragazzo determinato a farsi strada in un’accademia di magia nonostante non abbia poteri. La prima stagione ha raccontato i suoi primi passi, ma ci sono ancora molte cose rimaste in sospeso che troveranno spazio nei prossimi episodi.

Una visual per celebrare l’annuncio

Insieme alla conferma della seconda stagione è stata mostrata anche una nuova visual ufficiale, pensata per accompagnare l’annuncio e rilanciare l’interesse verso la serie. L’immagine non anticipa nulla sulla trama, ma ha subito fatto il giro dei social, alimentando l’entusiasmo di chi attendeva notizie sul futuro dell’anime.

Una serie che ha conquistato il pubblico

Fin dal debutto, Wistoria ha saputo attirare l’attenzione grazie a un mondo ben costruito e a un protagonista lontano dai cliché tipici del fantasy scolastico. L’idea di combinare il combattimento con la spada all’interno di un contesto magico ha contribuito a renderlo uno dei titoli più seguiti della stagione estiva 2024.

Aggiornamenti in arrivo

Al momento non si conoscono ancora i dettagli sullo staff o sul cast della seconda stagione. È però probabile che tornino molti dei professionisti già coinvolti in precedenza. Altri aggiornamenti potrebbero arrivare nel corso dell’anno, inclusi quelli legati alla distribuzione.

La pubblicazione in Italia

Nel nostro Paese, il manga è pubblicato da Musubi Edizioni, che ha portato la serie sugli scaffali italiani ricevendo un buon riscontro da parte del pubblico. Il successo dell’anime ha contribuito a far crescere l’interesse anche per il formato cartaceo, ora tra i titoli più seguiti del catalogo dell’editore.