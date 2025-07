Wind Breaker viene cancellato per sospetto plagio

Uno dei webtoon coreani più seguiti degli ultimi anni, Wind Breaker di Yongseok Jo, è stato ufficialmente rimosso da Naver Webtoon. La decisione arriva dopo che l’autore è stato coinvolto in un caso di sospetto plagio, confermato da un’indagine interna alla piattaforma. La notizia ha colto di sorpresa molti lettori, che da tempo seguivano con affetto la serie.

Le accuse

Dopo che alcuni utenti avevano sollevato sospetti online, Naver ha deciso di avviare controlli più approfonditi. L’indagine ha portato alla luce numerose somiglianze tra i disegni di Wind Breaker e scene tratte da altri manga. Elementi visivi, pose e inquadrature sarebbero stati copiati senza autorizzazione, violando i diritti di diversi artisti.

La risposta dell’autore

Yongseok Jo ha pubblicato un messaggio rivolto ai lettori, in cui ha riconosciuto quanto accaduto. Ha spiegato che la pressione delle scadenze lo ha spinto a commettere errori gravi, di cui ora si assume la piena responsabilità. Il messaggio si è concluso con delle scuse sentite verso i fan, molti dei quali lo seguivano sin dai primi capitoli.

Fine improvvisa, ma con un epilogo

La serie è stata interrotta senza un vero finale pubblicato sulla piattaforma. Tuttavia, l’autore ha deciso di condividere il manoscritto del capitolo conclusivo sul proprio blog personale, offrendo ai lettori la possibilità di vedere come si sarebbe conclusa la storia. Un gesto che, pur non cancellando quanto accaduto, ha voluto dare una chiusura ai fan più affezionati.

Un successo spezzato all’improvviso

La cancellazione di Wind Breaker è stata un duro colpo per lettori e appassionati. Dal suo debutto nel 2013, il webtoon aveva raccolto milioni di visualizzazioni, diventando un titolo simbolo del genere sportivo. La serie aveva saputo farsi notare per l’ambientazione originale e i personaggi carismatici, aprendo la strada a molti nuovi lettori. La vicenda ha anche riportato l’attenzione sulle pressioni che molti autori affrontano nel settore.

Un duro colpo per la community

Wind Breaker era diventato un punto di riferimento per molti appassionati di webtoon. La cancellazione della serie rappresenta un momento difficile sia per i lettori sia per l’intera community, che ora guarda con attenzione alle prossime mosse di Naver e agli standard futuri nel rispetto del lavoro degli artisti.

