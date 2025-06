Vinland Saga: il manga potrebbe concludersi il 25 giugno

Dopo una lunga e intensa odissea narrativa iniziata nel 2005, Vinland Saga di Makoto Yukimura potrebbe giungere alla sua conclusione con il capitolo in uscita il 25 giugno 2025. La notizia arriva da un’indicazione indiretta ma autorevole: la descrizione ufficiale di un evento organizzato dalla Rikkyo University, che ospiterà proprio Yukimura il 19 luglio, definisce Vinland Saga come “un’opera che ha raggiunto il suo capitolo finale”.

Sebbene non ci sia stata ancora una conferma esplicita da parte dell’autore o della casa editrice Kodansha, l’indizio ha rapidamente fatto il giro del web, accendendo l’attenzione dei fan. Yukimura stesso, in più occasioni, aveva dichiarato che l’opera era entrata nel suo arco finale, la saga di Vinland, già da tempo. La possibilità che il prossimo capitolo segni la fine effettiva di questo lungo viaggio sembra quindi altamente plausibile.

Un capolavoro di maturazione

Vinland Saga ha saputo evolversi profondamente nel tempo, trasformandosi da un racconto epico di vendetta e battaglie vichinghe a una riflessione esistenziale sul pacifismo, il perdono e la ricerca di significato. Il protagonista Thorfinn, ispirato a figure storiche reali, attraversa un cammino di crescita personale che ha reso l’opera unica nel panorama dei manga contemporanei.

L’adattamento anime ha ulteriormente ampliato la popolarità della serie, con due stagioni acclamate dalla critica e una fanbase internazionale sempre più coinvolta. La conclusione del manga, se confermata, rappresenterebbe la chiusura di una delle storie più ambiziose e profondamente umane degli ultimi vent’anni.

Il 25 giugno potrebbe essere una data storica

Manca ormai poco all’uscita del prossimo capitolo, previsto per il 25 giugno. Se sarà davvero l’ultimo, segnerà la fine di un’epoca per Vinland Saga e per tutti coloro che hanno seguito l’epopea di Thorfinn sin dalle sue prime, brutali tavole. L’evento del 19 luglio potrebbe essere il momento in cui Yukimura darà conferma definitiva e rifletterà pubblicamente sul viaggio che ha condotto il suo manga alla sua (presunta) conclusione.