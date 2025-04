Vigilante: My Hero Academia: l’anime svela un sorprendente cameo di un personaggio

Lo spin-off di My Hero Academia, Vigilante, ha finalmente debuttato sul piccolo schermo con la prima stagione. I fan seguono le vicende del protagonista, Koichi Haimawari, che iniziano con un prologo davvero sorprendente. Oltre a preparare il terreno per la serie, che tecnicamente è un prequel di My Hero Academia, il primo episodio di Vigilantes presenta anche molti volti noti, come All Might, Aizawa e molti altri eroi professionisti. Oltre a questi volti, il primo episodio sorprende tutti con il cameo migliore che i fan potrebbero essersi persi.

Circa a metà episodio, con la presentazione di Koichi, il primo episodio di Vigilante: My Hero Academia vede il protagonista indossare una maschera e una felpa con cappuccio a tema All Might e aiutare i civili intorno a lui in piccole attività quotidiane sotto lo pseudonimo di Nice Guy. Durante una di queste scene, una delle persone assistite da Koichi sembra essere la madre di Deku, Inko Midoriya, che sorprendentemente appare più giovane e snella rispetto a come la vediamo nella serie ufficiale. Sebbene si tratti di un’apparizione solo momentanea, il cameo di Inko riporta i fan della serie originale indietro nel tempo.

Sebbene appaia solo per una frazione di secondo, i fan della serie riconosceranno sicuramente Inko all’istante per la sua acconciatura distintiva e i capelli verde scuro che ha ereditato Deku. Nell’episodio, Koichi aiuta Inko a trovare la fermata dell’autobus notturno. Inko ha con sé una valigia e una borsa della spesa ed è lo stesso cameo del manga. In My Hero Academia, i fan vedono questa versione di Inko solo all’inizio del primo episodio, finché un piccolo Deku di quattro anni non scopre di essere senza quirk.

A un certo punto durante i dieci anni che intercorrono tra la scoperta di Deku di essere senza quirk e il suo incontro con All Might, Inko cambia fisicamente, presumibilmente per la pressione di dover crescere Deku da sola. Ed è così che i fan la vedono per il resto della serie. Il punto più importante di questo cameo è che aiuta a collocare la cronologia di Vigilante, che presumibilmente si svolge cinque anni prima dell’incontro di Deku con All Might. Ciononostante, sarà divertente vedere quali altri cameo avrò in serbo Vigilante, dato che finora la serie si sta rivelando una vera chicca per i fan di My Hero Academia.