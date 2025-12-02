Vigilante: My Hero Academia: cosa aspettarsi dalla seconda stagione

La stagione finale della serie televisiva di My Hero Academia è prossima alla conclusione ma tutti gli appassionati potranno continuare a seguire le vicende degli eroi con la serie spin-off e prequel Vigilante: My Hero Academia. Infatti è stato recentemente pubblicato il primo teaser della seconda stagione dell’adattamento anime. Anche se le avventure di Modoriya si concluderanno anche sul piccolo schermo dopo dieci anni, ci sarà Koichi Haimawari a prendere il suo posto.

Vigilante tornerà con una seconda stagione a gennaio e farà parte del fitto programma anime dell’inverno 2026, ma al momento non c’è una data di uscita ufficiale. Crunchyroll ha anche rivelato che i fan potranno guardare in streaming i nuovi episodi contemporaneamente alla première in Giappone, oltre a poter recuperare la prima stagione.

Anche sullo staff mancano delle informazioni ufficiali. La regia della prima stagione di Vigilante era affidata a Kenichi Suzuki mentre Yosuke Kuroda si occupava della sceneggiatura. Yukihiro Watanabe era il direttore artistico, Haruko Nobori si occupava del color design e Takahiko Yoshida del character disegn. La probabilità che lo staff sia riconfermato è molto alta visto che le due stagioni sono state prodotte con un breve distacco temporale.

Vigilante: My Hero Academia svelerà nuove informazioni sulla seconda stagione nel corso del mese, in preparazione del debutto della seconda stagione. Questo spin-off è ambientato esattamente cinque anni prima degli eventi della serie principale. La storia segue Koichi Haimawari, un giovane che usa il suo quirk per aiutare gli altri nonostante non sia un Hero autorizzato. La sua vita cambierà dopo che lui e l’artista di strada Kazuho Haneyama vengono salvati dal forte vigilante Knuckleduster, in seguito ad un attacco di un gruppo di teppisti. Di conseguenza il vigilante decide di reclutare Koichi e Kazuho per diventare loro stessi vigilanti.

La seconda stagione promette ai fan di aspettarsi diverse novità, tra cui una maggiore connessione con i personaggi della serie principale, come Shota Aizawa, e uno sviluppo più importante di Koichi.