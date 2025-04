Vigilante: My Hero Academia: Aizawa scende in campo contro Knuckleduster

Eraserhead, uno dei personaggi più iconici di My Hero Academia e insegnante titolare della Classe 1-A della serie originale, mostra le sue abilità da pro-eroe nel secondo episodio di Vigilante: My Hero Academia. Il primo episodio si è concluso con uno dei vigilanti, Knuckleduster, affrontato da Aizawa, alias Eraserhead. Gran parte dei fan di My Hero ha desiderato vedere Aizawa nel suo lavoro quotidiano da eroe e finalmente lo spin-off ha mostrato personaggio compiere i suoi doveri eroici.

Il secondo episodio inizia esattamente da dove si era interrotto il primo, con Aizawa che affronta Knuckleduster un attimo prima che colpisca qualcuno con un tirapugni. L’eroe interviene e usa la sua sciarpa per avvolgere il braccio del vigilante e trascinarlo via. Knuckleduster passa immediatamente all’offensiva e inizia ad attaccare l’eroe. La colluttazione che segue presenta tutte le acrobazie di Aizawa che un fan potrebbe desiderare. Eraserhead mostra esattamente cosa lo separa dai vigilanti mentre gestisce il problema con rapidità, ma elogia il vigilante e lo avverte di stare attento a non oltrepassare il limite tra vigilante e villain.

Come Aizawa ripete ripetutamente, è il suo giorno libero e ha persino una borsa della spesa da sbrigare tra uno scontro e l’altro. Nella prima parte dell’episodio, lo scontro tra Eraserhead e Knuckleduster mette in mostra i punti di forza di entrambi i personaggi, con Aizawa che evita abilmente il vigilante attivando il suo quirk Erasure. Aizawa però si rende presto conto che l’uomo che sta affrontando non ha una resistenza supportata da un quirk specifico, ma è semplicemente resistente e testardo.

Dopo essersi reso conto che Knuckleduster non stava usando il suo quirk illegalmente, Aizawa si prepara ad andarsene e a sporgere denuncia alla polizia riguardo al sospetto vigilante senza quirk. Tuttavia, Aizawa è costretto ad aiutare lui e Koichi nello scontro contro i “cattivi istantanei” e il gigante in preda alla furia alimentata dal quirk.

Dopo che Aizawa decide di aiutare i vigilanti, l’episodio torna su Pop Step e Koichi, che stanno inseguendo il sospetto uomo d’affari, mentre sono braccati dai tre cattivi istantanei. Sulle tracce dell’uomo d’affari, assume Trigger, la droga che potenzia il quirk, e diventa una versione gigantesca di se stesso, terrorizzando l’isolato. Dopo aver afferrato Pop Step, Koichi vive il suo primo grande momento di eroismo: scala rapidamente un edificio usando il suo quirk planante per lanciarsi su di lei e fornirle una piattaforma per saltare e attivare il suo quirk.

Il gigantesco cattivo inizia a rimpicciolirsi, e Shota Aizawa è finalmente sulla scena e si sbarazza rapidamente del cattivo, disattivando completamente il suo quirk con Erasure e avvolgendo il cattivo nella sua sciarpa.